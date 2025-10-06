La bahiana mallorquina

La escritura vuelve a la infancia, a la adolescencia. La mano izquierda pone en palabras recuerdos sobre un cuaderno, siempre con la música presente como telón de fondo de una educación sentimental, una atmósfera que vibra en el cuerpo, igual que el baile y la alegría de la vida comunitaria, compartida, en el nordeste de Brasil.

Es febrero en Mallorca, hace frío en Palma, Teresa escribe un diario sobre la barra de un bar silencioso de pocas mesas. Su rostro, de facciones tersas color café, se inclina hacia adelante y clava la vista en el cuaderno que viaja al pasado para recordar su vida bahiana antes de llegar al Mediterráneo, de cursar la ESO, de aprender español y catalán, de conocer el sabor de la sobrasada, la arena fina y blanca de Ses Covetes, el mirador de Formentor y la puesta del sol en Sa Foradada.

Teresa añora Bahía, el Morro de San Pablo, la literatura de Jorge Amado, las moquecas de la abuela con aceite de dendé, Salvador, el Carnaval, la playa de Itacaré, el sol caliente que quema los adoquines del Pelourinho, la humedad en la piel, los versos de Caetano Veloso, de Gal Costa, de Gilberto Gil, los tambores de Olodum, la caipirinha insuperable.

Así, las imágenes del pasado, las anécdotas familiares sobre el papel, bajo la luz tenue de una lámpara que ilumina la mesa, la copa de vino tinto, recrean un ambiente amoroso con el perfume fuerte de la gastronomía bahiana, la leche de coco, la yuca, el maíz, la mandioca, el acarajé y el encanto de las casas coloridas de la época colonial.

Es febrero en Bahía, hace calor en el barrio de Rio Vermelho. La música se impregna en los cuerpos alegres y sudados. Es 2 de febrero en Bahía, Teresa sonríe en Mallorca. En su tierra se celebra el día de Iemanjá, una de las festividades religiosas más importantes de Brasil, que honra a la diosa africana del mar, considerada protectora de los pescadores. En la celebración, miles de personas vestidas de blanco dejan sus ofrendas, un ritual afrobrasileño que representa un acto de gratitud y petición de prosperidad.

«Porque hay belleza en la noche de las fiesta de lemanjá. En esas noches, el mar es de un color entre azul y verde, el mundo siempre está oscuro, las estrellas acompañan las linternas de dos veleros, lemanjá se alisa perezosamente el cabello hacia el mar, y no hay nada más hermoso en el mundo», escribió el bahiano Jorge Amado en su libro Mar Muerto.

Entretanto Teresa recibe una foto en el móvil mientras acaba la copa de vino en la tarde palmesana aún con el cuaderno abierto. Gabriela, su amiga de la infancia, ya está en Rio Vermelho, sobre la playa, con familiares y amigos, con novios y exnovios, disfrutando, gozando la fiesta por venir, alegre y divertida. Teresa, sorprendida, le responde con un selfie, la sonrisa enorme de dientes blancos, con el saludo bahiano que arrastran desde niñas.

Enseguida Teresa cierra el cuaderno, guarda el boli, se pone el abrigo y paga en la caja. «En Brasil, San Pablo es el mundo, Rio de Janeiro es Brasil y Bahía es Bahía», recuerda la típica expresión popular cuando sube al bus en Plaza España hasta su casa en Portitxol.