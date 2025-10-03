Nace Serenor: la esencia de allsun, transformada en un vino creado para ser sentido

allsun Hotels da un paso más en su apuesta por la diferenciación y la experiencia local con el lanzamiento de “Serenor”, su nueva línea de vinos exclusiva, fruto de una colaboración con la prestigiosa Bodega Santa Catarina, ubicada en Mallorca.

Este proyecto representa un hito en la estrategia de personalización de la oferta gastronómica de allsun, con la elaboración de 45.000 botellas procedentes de la vendimia de 2025, lo que equivale a 33.750 litros de vino. La producción se distribuye en tres variedades:

22.500 botellas de vino blanco (16.875 litros)

13.500 botellas de vino tinto (10.125 litros)

9.000 botellas de vino rosado (6.750 litros)

Todas las variedades se elaboran con uvas ecológicas cultivadas en la Finca Son Aloy, y se embotellan en formato estándar de 750 ml. Las variedades incluyen Tempranillo, Callet, Viognier, Malvasía, Prensal, Giro Ros, Manto Negro y Syrah, entre otras.

“Serenor” se distinguirá por su etiqueta personalizada, diseñada por allsun Hotels, que refleja la identidad de la marca y su compromiso con la calidad y el producto local. La distribución se realizará de forma escalonada a lo largo de 2026, abasteciendo semanalmente a cinco hoteles seleccionados de la cadena en Mallorca.

Compromiso con el territorio y la sostenibilidad

La marca "We Care by allsun - Together for a better tomorrow" nace con el propósito de consolidar las medidas de sostenibilidad ya implementadas y desarrollar un programa que integre nuevas acciones para fomentar la sostenibilidad en toda nuestra cadena hotelera. Nuestro principal objetivo es establecer sólidas bases para la sostenibilidad año tras año, comunicar internamente estos esfuerzos y lograr que se reflejen en las operaciones diarias de nuestros hoteles, de manera que nuestros clientes perciban el compromiso continuo para mejorar el entorno de nuestras instalaciones.

Este proyecto refuerza el compromiso de allsun Hotels con el territorio balear, apostando por la integración de productos locales en su oferta gastronómica como vía para generar valor, apoyar la economía regional y ofrecer una experiencia auténtica a sus huéspedes.

Además, la colaboración con Bodega Santa Catarina se enmarca en la estrategia de sostenibilidad de allsun, contribuyendo a la reducción de emisiones de CO₂ mediante la producción y distribución local, evitando transportes innecesarios y fomentando prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente.

El modelo de colaboración también promueve la economía circular, al integrar procesos responsables en el diseño, producción y distribución del vino, desde el uso de materiales reciclables en el etiquetado hasta la optimización logística en los envíos a los hoteles.