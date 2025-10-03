Alcudia celebra medio siglo de historia con la presentación del libro "La historia de un puerto, el sueño de un pueblo”

Ayer tuvo lugar la presentación del libro “La historia de un puerto, el sueño de un pueblo”, un proyecto que nace con el deseo de explicar la evolución empresarial de Alcudia, y al mismo tiempo homenajear a las personas que han formado parte de la historia de su puerto deportivo y de toda la comunidad que lo rodea.

El libro recoge entrevistas a una treintena de personas de diferentes ámbitos de la empresa y la cultura que han contribuido decisivamente a la transformación económica y social del municipio de Alcudia. En palabras de Bartomeu Bestard, Presidente de Alcudiamar, “se trata de un tributo a todos ellos. A los que soñaron, a los que construyeron y a los que siguen creyendo que Alcudia es mucho más que un destino turístico: es una forma de vivir, de recordar y de proyectar el futuro”.

Además de los propios protagonistas del libro, de sus familiares y vecinos de Alcudia, el acto contó con la presencia de miembros del consistorio del Ayuntamiento de Alcudia, encabezados por su alcaldesa Fina Linares.

Durante el acto tuvo lugar una mesa redonda en la que intervinieron algunos de los protagonistas del libro, como María José Aguiló (Vicepresidenta ejecutiva de la FEHM – Federación Empresarial Hotelera de Mallorca), Antoni Mir (Asesoría Mir Llompart), Ceferina San Pedro (Fonda Llabrés). También tomó la palabra Luisa Caldentey, Presidenta de Alcúdia Solidària, entidad a la que irán destinados los ingresos obtenidos por la venta del libro, en concreto a su iniciativa “Aula de la Mar”, un proyecto educativo dirigido a las familias de pescadores artesanales en situación de vulnerabilidad en la caleta de La Tortuga, en Piura (Perú).

El libro estará a la venta durante la Fira d’Alcúdia (del 3 al 5 de octubre), concretamente en la Biblioteca Can Torró, en su horario habitual.