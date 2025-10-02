El Mallorca Burger Fest 2025 abre sus puertas: estos son los 20 restaurantes participantes, los horarios y los precios

La primera edición del Mallorca Burger Fest se celebra en Palma del 2 al 5 de octubre en el recinto de Son Fusteret, donde más de 20 ‘food trucks’ ofrecerán hamburguesas gourmet y clásicas, además de propuestas dulces y repostería. Este diario ha recopilado toda la información que necesitas para saber dónde y cuándo probar las mejores hamburguesas de la isla.

Un festival para todos los públicos

Durante cuatro días, el evento combinará gastronomía, ocio y música en directo. Habrá actividades pensadas tanto para adultos como para niños, con un espacio familiar que cobrará especial protagonismo el sábado y domingo por la mañana (12:00 a 14:30) gracias a la mascota oficial del festival y a juegos diseñados para los más pequeños.

Los restaurantes participantes

La lista no se había dado a conocer hasta ahora, pero aquí la tienes. En total, son 20 hamburgueserías que pondrán toda la carne en el asador para hacerse con el título de mejor hamburguesa de Mallorca:

The Burger Mafia

Holy Burger

Ohho Burger

Tweeswips

Sexto Sentido

Beewi

Desplumados

Dozetruck

Es Porc Negre

Frapas

La Porota

Bocatas y Bocados

Porkades

Indivisible

Mastikando

Can Company

Manduka

La Ruta Mallorquina

El Nómada

Xtrem Smash

Por otra parte, también habrá puestos de dulces de otros comercios palmesanos. Es el caso de Cafés y Postres, Café Mutante, Anita Cakes y Fresanto. Se podrá degustar el Mojito Túnel y Hierbas Túnel 00, ambas opciones sin alcohol.

mallorca burger fest / Son Fusteret - Mallorca Burger Fest

Los horarios

Este jueves día 2 y el viernes 3, el festival abrirá sus puertas de 18 a 00 horas. El sábado 4 y el domingo 5, la apertura del recinto será a las 12 y el festival durará hasta medianoche.

Los precios y cómo comprar las hamburguesas

Las hamburguesas (todas gourmet) tendrán un precio único, 12,50 euros. Si se quiere pagar con tarjeta, podrá hacerse directamente en los foodtrucks. En cambio, si se lleva dinero en efectivo, habrá que ir a una caseta que estará en la feria para adquirir los tickets con los que después habrá que acudir a las foodtrucks para hacerse con las burgers.

Música y ambiente festivo

El Mallorca Burger Fest también será un punto de encuentro cultural, con la actuación de artistas emergentes como Aloha Mental y DJ Jonash, que pondrán ritmo a un fin de semana que mezcla gastronomía, música y entretenimiento al aire libre.

El jueves 2 y el viernes 3 (18.00 a 00 horas) y el sábado y el domingo, Happy Mondays Live Music, una productora local, apuesta por bandas emergentes de la isla que serán la banda sonora del festival junto a los djs que crearán un ambiente festivo durante la tarde y la noche.

El festival se presenta como una de las grandes citas gastronómicas y de ocio de este otoño en Mallorca, reuniendo a los amantes de las hamburguesas en un entorno festivo para toda la familia.

La competición de las mejores hamburguesas

Los chefs y creadores más reconocidos de la isla competirán por lograr un lugar entre las tres mejores hamburguesas de Mallorca. El jurado, formado por Miquel Calent, Miguel Such, Twoarehere y Emily Costa, valorará aspectos como el sabor, la textura, la presentación y la creatividad de cada propuesta.

La intensidad del sabor y el equilibrio de los ingredientes se evaluará con hasta 40 puntos. La textura y jugosidad de la carne, el pan y los acompañamientos, con hasta 20. También con 20, el aspecto visual y el montaje. La creatividad también será valorada con hasta 20 puntos.