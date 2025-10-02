Ikea celebra el mes Ikea Family regalando cada día 4 compras gratis en Balears y Canarias

¡Octubre vuelve a ser un mes especial en IKEA! Por cuarto año consecutivo, llega el esperado Mes IKEA Family, una cita creada para agradecer la confianza y la fidelidad de quienes forman parte de la gran familia IKEA Family en Baleares y Canarias, que ya suma más de 500.000 miembros.

Este año, la iniciativa da un paso más para sorprender a los clientes: cada día de octubre se sortearán 4 compras gratis entre todas las realizadas en las tiendas y Puntos IKEA en las islas. Participar es muy sencillo: basta con realizar una compra con IKEA Family, IKEA para tu negocio o Ventajón. El premio consiste en el reembolso de la compra ganadora, hasta un máximo de 2.000€. Los ganadores serán contactados personalmente pero también se publicarán aquí las compras ganadoras. ¡Es muy importante conservar el tique de compra!

Disfruta de las ventajas de formar parte de IKEA Family. / .

Más que un club de ventajas, una familia

Formar parte de IKEA Family no solo abre la puerta a esta acción de sorteos diarios en octubre. Significa disfrutar de una serie de beneficios que hacen más agradable cada visita a IKEA, como el reconfortante café gratis de lunes a viernes, una invitación a tarta en el cumpleaños para celebrarlo como en familia y el 5% en muebles y decoración para dar vida al hogar. Además de actividades, promociones y sorpresas exclusivas a lo largo de todo el año.

Octubre, el momento perfecto

Si aún no formas parte de IKEA Family, octubre es el momento ideal para unirte y vivir la emoción de poder llevarte tu compra gratis. Y para quienes ya son titulares, solo queda recordarles que es esencial utilizar su tarjeta IKEA Family cada vez que compren para participar.

Con esta acción, IKEA reafirma su compromiso de estar cerca de sus clientes, premiar su fidelidad y seguir creando un vínculo único con todos los hogares en Baleares y Canarias.