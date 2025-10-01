La marca Maricastaña liquida su tienda en Palma: "Lo vendemos todo: muebles, cortinas, burras..."
Después de anunciar su cierre el pasado mes de febrero, el local ha compartido en redes sociales la liquidación total de todo su mobiliario
Maricastaña, tienda de moda y decoración situada en el centro de Palma, pone en liquidación todos los productos de su local después de anunciar el pasado mes de febrero su cierre definitivo, previsto para el próximo 3 de octubre.
Así lo ha anunciado la marca en sus redes sociales, en un video donde la propietaria y fundadora, Vicky Pinar, mostraba algunos de los productos que pueden comprarse durante sus últimos días. "El armario de las vitrinas lo vendemos, maniquís, percheros, espejos, también las lámparas", resumiendo la cantidad de objetos que se encuentra a la venta en "todo lo que veis", también las cortinas del probador o la mesa de la oficina.
Un estilo peculiar
Si por algo se había caracterizado este local palmesano, es por su apuesta por firmas españolas y por el uso extravagante de colores y formas, con una intensa personalidad que los había situado entre los locales más destacados de la capital mallorquina en redes sociales.
Nueve años en Palma
Nueve meses después de anunciar la futura clausura y tras casi una década al frente del negocio, los fundadores de Maricastaña dicen definitivamente adiós a Palma al no haber encontrado ningún candidato para traspasar el negocio, y con la ilusión de centrarse en su marca de ropa La Vida Loca.
