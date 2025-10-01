Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere a los 91 años la etóloga británica Jane Goodall, experta mundial en chimpancés

La primatóloga Jane Goodall durante las conferencias de la séptima edición de Starmus.

La primatóloga Jane Goodall durante las conferencias de la séptima edición de Starmus. / / MAX ALEXANDER - STARMUS

EFE

Londres

La etóloga británica Jane Goodall, considerada la mayor experta mundial en chimpancés, ha fallecido a los 91 años en California (Estados Unidos) y por "causas naturales", según confirmó el Instituto Jane Goodall en un comunicado en redes sociales.

