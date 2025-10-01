Isabel Guarch presenta 'Reial', una colección de joyas inspirada en el real mallorquín
La diseñadora mallorquina lanza una cápsula de seis piezas en oro, plata, diamantes y piel que toma como referencia la moneda creada en 1310 por orden de Jaime II
La joyera Isabel Guarch ha presentado Reial, una colección cápsula que rinde homenaje al real de oro de Mallorca, acuñado en 1310 por orden del rey Jaime II como impulso al comercio exterior de la burguesía balear. La propuesta consta de seis piezas realizadas en oro amarillo de 18 quilates, plata de primera ley, diamantes y piel.
Entre ellas destacan tres colgantes centrados en la moneda mallorquina, que lleva la inscripción en latín Jacobus Maioricarum Rex Dei (“Jacobo, Rey de Mallorca, por la gracia de Dios”). El primero reproduce un real de 30 x 20 mm sostenido en oro; el segundo incorpora un círculo de oro alrededor de la pieza, y el tercero, de 57 x 35 mm, suma un engaste de diamantes.
La colección incluye además una pulsera de doble vuelta en piel —disponible en azul y ocre— con ocho diamantes naturales negros engastados, así como un anillo que presenta un real mallorquín de 35 x 25 mm con diamantes negros sobre un brazo liso y curvo.
Con esta cápsula, Guarch actualiza un símbolo medieval de la isla y lo transforma en piezas de joyería contemporánea, manteniendo la línea de colecciones inspiradas en la tradición y la cultura balear que la diseñadora lanza cada año desde 2005.
