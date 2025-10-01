La destilería familiar Cabraboc inaugura local en Sóller

La familia Capó-Bucher acaba de dar un paso más en su consolidación como destilería. El motivo es que a partir del 3 de octubre dispondrán de una botica propia en la que ofrecerán sus destilados.

Entre sus productos estrella destaca la ginebra, con cinco elaboraciones diferentes, dos de éstas elaboradas con naranja y otra con mandarina. El encargado de elaborar las ginebra es Max Capó Bucher, quien cuenta con un obrador propio en las instalaciones de Limsa en Marratxí.

Miquel Capó, su padre y fundador de la firma de destilados, afirma que "este nuevo espacio supone un paso muy importante para nosotros, ya que queremos que sea un lugar donde compartir lo que hacemos con quienes buscan autenticidad y calidad con espíritu mediterráneo".

La familia Capó-Bucher / B. Font

La tienda se ubica en la calle Nostra Senyora de Bonany 6, de Sóller, tierra natal de Cabraboc. Aquí, también ofrecerán catas privadas con las que darán a conocer de primera lado sus licores, aperitivos y aguardientes, además de ediciones limitadas exclusivas.

A los productos de la destilería, se suma una cuidada selección de propuestas gastronómicas y artesanas pensadas para acompañar celebraciones y momentos especiales, como conservas gallegas, vinos de Mallorca, miel y almendras de la IGP Mallorca, entre otros. El espacio incorpora también piezas de artesanía local, como cerámicas y objetos en madera de olivo realizados por artesanos de Sóller, además de cristalería artesana de Lafiore.