La destilería familiar Cabraboc inaugura local en Sóller
Entre sus productos estrella destaca la ginebra, con cinco elaboraciones diferentes, dos de éstas elaboradas con naranja y otra con mandarina
La familia Capó-Bucher acaba de dar un paso más en su consolidación como destilería. El motivo es que a partir del 3 de octubre dispondrán de una botica propia en la que ofrecerán sus destilados.
Entre sus productos estrella destaca la ginebra, con cinco elaboraciones diferentes, dos de éstas elaboradas con naranja y otra con mandarina. El encargado de elaborar las ginebra es Max Capó Bucher, quien cuenta con un obrador propio en las instalaciones de Limsa en Marratxí.
Miquel Capó, su padre y fundador de la firma de destilados, afirma que "este nuevo espacio supone un paso muy importante para nosotros, ya que queremos que sea un lugar donde compartir lo que hacemos con quienes buscan autenticidad y calidad con espíritu mediterráneo".
La tienda se ubica en la calle Nostra Senyora de Bonany 6, de Sóller, tierra natal de Cabraboc. Aquí, también ofrecerán catas privadas con las que darán a conocer de primera lado sus licores, aperitivos y aguardientes, además de ediciones limitadas exclusivas.
A los productos de la destilería, se suma una cuidada selección de propuestas gastronómicas y artesanas pensadas para acompañar celebraciones y momentos especiales, como conservas gallegas, vinos de Mallorca, miel y almendras de la IGP Mallorca, entre otros. El espacio incorpora también piezas de artesanía local, como cerámicas y objetos en madera de olivo realizados por artesanos de Sóller, además de cristalería artesana de Lafiore.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una acróbata mallorquina muere al caer de un trapecio en un circo en Alemania
- Las fuertes lluvias provocan inundaciones en calles de Selva y otras localidades de la Part Forana
- “Devolver algo a los mallorquines”: así quiere un alemán combatir la escasez de vivienda en Mallorca
- Lluvias torrenciales en el Mediterráneo antes de que el temporal alcance Baleares
- Emergencias activa el Índice de Gravedad 0 del Plan Meteobal en toda Baleares por lluvias y tormentas
- La escalinata ‘perdida’ de la calle del Agua de Palma se halla en Princeton junto a una galería de Can Aiamans
- La masiva asistencia en la primera Fira del Variat en Palma desborda a los restaurantes y genera críticas por no poder comer
- La administradora del alquiler ilegal Dog Admiral en Palma se jacta de que es 'distinto alquilar habitaciones en mi casa que un piso turístico