Todo lo que debes saber sobre la primera edición del Mallorca Burger Fest 2025
Durante cuatro días Son Fusteret acogerá el esperado festival gastronómico
La primera edición del Mallorca Burger Fest llega a Mallorca, enfrentando a las mejores hamburguesas de la isla y ofreciendo durante cuatro días entretenimiento y diversión para todos los públicos.
Cuándo y dónde
Del 2 al 5 de octubre, más de 20 food tracks ofrecerán hamburgueses gourmets y clásicas, junto con opciones dulces y repostería.
Todo ello, en Son Fusteret, el recinto de eventos al aire libre más emblemático de Palma.
Para toda la familia
Se trata de un acontecimiento para todos los públicos, con actividades tanto para niños como adultos, todo ello acompañado de música en vivo y DJ sets.
El sábado y domingo por la mañana, de 12:00 a 14:30, será el momento de disfrutar de la mascota oficial del festival junto a las actividades pensadas para los más pequeños.
La competición
Los chefs y creadores más reconocidos de Mallorca serán evaluados por un jurado, que deberá decidir qué hamburguesas merecen ser seleccionadas como las tres mejores.
Miquel Calent, Miguel Such, Twoarehere y Emily Costa serán los encargados de evaluar todas las opciones y decidir los ganadores: la intensidad del sabor, su textura, la presentación del producto o la creatividad constituyen algunos de los aspectos que se tendrán en cuenta para tomar la decisión.
Música y entretenimiento
El festival ha apostado por músicos emergentes para poner banda sonora al evento: Aloha Mental y DJ Jonash son los nombres que animarán esta experiencia, que combina gastronomía y entretenimiento el próximo fin de semana en Son Fusteret.
