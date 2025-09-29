¿Cómo seguir?

Otoño de 2007. Un vendaval conmociona Palma. El escritor José Carlos Llop, En la ciudad sumergida (2010), lo recuerda así: «El cielo se oscureció por completo y la lluvia, más que caer, surgía en todas direcciones desde un acelerado y monstruoso aspersor celeste. Una luz verdosa, irreal y maléfica tiño la ciudad por debajo del siniestro manto nuboso. Como el resplandor de un fuego fatuo. La velocidad del viento se hizo estruendo, sólo estruendo, ni silbido siquiera. Cerramos las persianas de casa. El agua entraba por el marco de alguna ventana. Eran las cinco de la tarde y noche cerrada. El tornado llegó poco después y la catástrofe se abatió sobre nosotros. El torrente que atraviesa la ciudad se desbordó, cargado de ramas y fango. Los automóviles parecían naves atrapadas en Los Sargazos. Volaban toda clase de objetos. La gente se refugiaba en tiendas y entradas. Hubo un muerto. Los árboles se arrastraban como si fueran arbustos del desierto. Después, el silencio, tan espeso como las nubes que ya se internaban en el campo. Y un persistente olor acuático, como el de una escafandra que ha permanecido hundida durante años y el temporal devuelve a la costa llena de algas y de peces muertos».

Días después, cuando la inclemencia del tiempo dio una tregua, sobre las escaleras del Obelisco La Gaviota, en El Molinar, una voz dubitativa intenta expresarse, pero las palabras desordenadas se atascan, se tropiezan, la frase coherente no encuentra su cauce, una forma de contar. Es difícil narrar el horror.

Todo tiembla en ese popular espacio de encuentro para los vecinos: el rayo de sol que acaricia las terrazas, el decir confuso de un hombre atormentado sentado frente a las rocas, la mano suave que sostiene el móvil.

Solo, sin niños jugando alrededor, sin parejas de la mano prodigándose mimos ni ciclistas alemanes tomando un respiro rumbo a Son Verí, de repente comienza a hablar, a hilvanar ideas.

Dice que aún no pudo volver a su casa. Los caminos cortados, el barro acumulado y los árboles caídos le impiden regresar; cuenta que hubo un muerto, que tal vez sea un amigo, inhallable desde la tempestad, según le contó su pareja; avisa que vive con lo puesto, con ropa que le prestó otro amigo; resalta que ya volvió a trabajar pese a la dificultad y la tristeza, pese a la incertidumbre de qué hacer, de cómo seguir; detalla el desconsuelo de sus hijos, las pérdidas materiales, que aún no tiene noticias de su perro desaparecido; describe la tristeza de una ciudad desconocida y algo extraña, desesperanzada.

«Todo estaba al alcance, todo de pronto es nada. Te extraño», dice.

Más atrás, el bosque de Bellver se eleva sobre Palma, el mar calmo con las olas suaves de otoño oficia de testigo tras la furia que azotó Mallorca, una isla en forma de nube se disipa en el aire.

El caos y el orden comparten el mismo cielo. El hombre, más calmado, termina la conversación. Manda besos, recibe abrazos. Ahora despliega una media sonrisa que baña su rostro de melancolía.