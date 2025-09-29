El Govern presenta alegaciones contra el traslado de los dos primeros menores migrantes

El Govern balear registró el pasado viernes alegaciones contra el procedimiento iniciado para el traslado al archipiélago de los dos primeros menores extranjeros no acompañados dentro del reparto de jóvenes sin familias acordado por el Gobierno.

En un comunicado este lunes, la conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha reiterado que Baleares se encuentra en una situación de sobresaturación del sistema de acogida, con más de 700 menores tutelados, lo que supone una sobrecarga superior al 1.000 %.

Además, ha afirmado que dos de cada tres menores que se encuentran en el sistema de protección son migrantes, una realidad que "dificulta garantizar una atención adecuada y respetuosa con los derechos de todos los niños y adolescentes tutelados".

El Govern ha recalcado que esta situación, "reconocida incluso por el propio Estado en la reciente declaración de emergencia migratoria", hace inviable mantener nuevas derivaciones.

La conselleria subraya que no se han completado los trámites de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que falta documentación esencial sobre la situación personal y familiar de los menores y que no se han garantizado los protocolos de protección y repatriación previstos en la normativa vigente.

El gobierno autonómico también ha manifestado que resulta materialmente imposible asumir nuevos traslados dada la saturación del sistema balear de acogida.

La conselleria ha recordado que en los últimos meses han interpuesto varios recursos jurídicos contra los decretos estatales que regulan la acogida de menores migrantes, entre los que destaca el que marca la capacidad ordinaria de jóvenes extranjeros sin familias para el archipiélago en 406 plazas, algo que para el Govern es "del todo inasumible".

El Ejecutivo mantiene su compromiso con la protección de la infancia y la defensa del interés superior de los menores, a la vez que insiste en que la respuesta a la emergencia migratoria debe ser solidaria, equilibrada y respetuosa con la capacidad real de cada territorio.