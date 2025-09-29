Finaliza la campaña de vendimia 2025 en la Denominació d'Origen Binissalem

En la comarca de la DO Binissalem, se iniciaba la vendimia de forma tímida la primera semana de agosto, en algunas parcelas de Prensal Blanc, Shiraz y Chardonnay, finalizando con el grueso de la cosecha a mediados de septiembre, en una de las campañas más intensas registradas hasta la fecha. Aun así, el cierre definitivo de la campaña tuvo lugar el 24 de septiembre, después de siete semanas de actividad, en las que viticultores y bodegueros trabajaron intensamente para obtener el mejor fruto de sus viñedos.

Se han vendimiado un total de 920.000 kg destinados a elaborar vinos con Denominación de Origen Binissalem, de los cuales 661.000 kg. corresponden a variedades tintas y 259.000 kg corresponden a variedades blancas. Destacar que, del total vendimiado, un 68 % corresponde a variedades locales de uva (Manto negro, Callet, Gargollassa, Escursac, Moll, Moscatell y Giró ros). Un protagonismo progresivo de estas variedades que se viene observando en los últimos años.

Nuevamente, se ha constatado un descenso global de la producción del 8 %, respecto a la campaña anterior, que ya había sufrido un descenso del 29 %. Este descenso es variable y no afecta a todas las variedades por igual. Así pues, la variedad local Manto negro apenas se ha visto afectada (-0.23 %), mientras que la Callet ha sufrido un descenso del 24% y la blanca Moll un descenso del 31 %, siendo ésta una de las más afectadas debido a las lluvias registradas en época de floración. La variedad foránea Chardonnay también ha registrado un descenso acusado del 26 %, sin embargo, otras variedades como la Moscatel (+37%) o Giró ros (+69%), han aumentado su producción.

Valoración global de la campaña

En general, la sanidad de la uva ha sido excelente, ya que las condiciones meteorológicas durante el período de maduración de la uva no han propiciado la proliferación de enfermedades fúngicas, pero hay que prestar atención a otras plagas, como la del “Mosquito verde”, que afecta a las variedades más sensibles, provocando con una defoliación prematura y reduciendo la acumulación de reservas de la planta. Destacar que la variedad Manto negro es una de las más resistentes a esta plaga debido sus características foliares.

A pesar de las dificultades que deben afrontarse, las condiciones del suelo, la singularidad que aportan las variedades locales y la experiencia y dedicación de viticultores y bodegueros, expertos en el terroir, permiten anticipar que esta campaña ofrecerá vinos de calidad, con una identidad marcada por su origen.

Trabajando para la diferenciación y singularidad de los vinos DO Binissalem

En los últimos años, desde el CRDO Binissalem, con el asesoramiento científico y técnico del Instituto de Investigaciones agroambientales y de Economía del Agua de la UIB (INAGEA), se ha estado trabajando para incluir nuevas variedades locales y realizar otras modificaciones en el Pliego de Condiciones. La variedad local Escursac y la reducción de la acidez mínima de los vinos son cambios ya aprobados y publicados. En estos días, se ha presentado toda la documentación necesaria para iniciar la tramitación de nuevas incorporaciones de variedades, entre ellas, las variedades locales minoritarias Esperó de Gall, Fogoneu y Giró Negre. Estas modificaciones en trámite también afectan a las descripciones sensoriales de los vinos, a la regulación del uso del nombre del municipio en el etiquetado y a la creación de una mención especial, “Vinyet”, destinada a vinos elaborados bajo requisitos de calidad más exigentes.