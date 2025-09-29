Emergencias sitúa lo peor del temporal en el mar pero no descarta que golpee la zona dana esta madrugada

Lo peor del temporal se ha desplazado al mar, pero no se descarta que golpee la zona dana durante esta noche o madrugada. Es una de las conclusiones de la reunión de Emergencias celebrada esta tarde en Valencia para seguir la situación de la alerta roja que sigue azotando la Comunitat Valenciana.

El centro de la borrasca está en el golfo de Valencia, a 5 kilómetros en el mar, por tanto "cualquier viento podría acercarlo a la zona dana", ha explicado el conseller de Emergencias Juan Carlos Valderrama. Ha añadido que, debido a esto, las previsiones son muy inestables y por eso ya hay medios movilizados. "Al principio creíamos que iba a la zona de Lliria pero finalmente se ha desplazado al mar", explica.

La delegada del Gobierno Pilar Bernabé ha mandado un mensaje de tranquilidad y ha afirmado que "la situación no es la misma que el pasado 29 de octubre; todos los medios de emergencias están preparados ante lo que pueda ocurrir". Por otra parte, ha insistido a los ciudadanos, especialmente a los de la zona dana, que sigan las recomendaciones de seguridad y evitan desplazamientos a toda costa.

A pesar de ser preguntada sobre la ausencia del president de la Generalitat Carlos Mazón en las dos reuniones de emergencias de hoy, la delegada no ha querido hacer declaraciones al respecto y ha asegurado que "lo importante ahora es mandar el mensaje a los ciudadanos de que estamos a su lado y pueden sentirse seguros".

90 litros en una hora

Valderrama ha explicado que se han llegado a acumular hasta 90 l/m2 en una hora en algunas zonas de la Comunitat y más de 200 a lo largo del día en zonas como Gandía, Cullera o El Perelló, donde han caído la mayor parte de las precipitaciones.

Ni Bernabé ni el conseller han destacado incidentes graves más allá de un corte de suministro eléctrico en Fortaleny o el corte de algunas carreteras comarcales debido a "inundaciones localizadas". Las precipitaciones más fuertes han caído por la mañana en la Safor y esta tarde se han concentrado en la comarca de la Ribera y en el golfo de València.

Valderrama y Bernabé han destacado que todos los equipos de Emergencia están desplegados ante lo que pueda pasar, y sobre todo que ya hay equipos y están pendientes de los medidores en los barrancos del Poyo, Horteta y la Saleta, donde no se descartan pequeños desbordes.

Las autoridades recomiendan máxima precaución, especialmente en la zona dana, y recuerdan a la ciudadanía la necesidad de evitar desplazamientos a toda costa.