Viaje en armonía con Can Axartell y Santa

El celler Can Axartell y el restaurante Santa ofrecieron el jueves una cena maridaje, un viaje en armonía en el que celebraron lo esencial: la tierra, el vino y la cocina.

La velada, organizada por la distribuidora Rullan Navarro, se dividió en cinco actos en los que se degustaron platos como el centollo sobre salsa romescu, que se maridó con el vino blanco Corum o el cordero elaborado a baja temperatura, cebolla encurtida y puré ahumado, que se maridó con el tinto The Artist, una de las joyas de la bodega de Pollença.

Los asistentes contaron con las explicaciones de Antoni Genovart, representante de Can Axartell, que explicó la historia de la bodega, propiedad de Hans-Peter Schwarzkopf, quien en vez de construir una urbanización, apostó por crear un viñedo y convertir la antigua cimentera en un celler.