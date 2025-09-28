Viaje en armonía con Can Axartell y Santa
El celler Can Axartell y el restaurante Santa ofrecieron el jueves una cena maridaje, un viaje en armonía en el que celebraron lo esencial: la tierra, el vino y la cocina.
El celler Can Axartell y el restaurante Santa ofrecieron el jueves una cena maridaje, un viaje en armonía en el que celebraron lo esencial: la tierra, el vino y la cocina.
La velada, organizada por la distribuidora Rullan Navarro, se dividió en cinco actos en los que se degustaron platos como el centollo sobre salsa romescu, que se maridó con el vino blanco Corum o el cordero elaborado a baja temperatura, cebolla encurtida y puré ahumado, que se maridó con el tinto The Artist, una de las joyas de la bodega de Pollença.
Los asistentes contaron con las explicaciones de Antoni Genovart, representante de Can Axartell, que explicó la historia de la bodega, propiedad de Hans-Peter Schwarzkopf, quien en vez de construir una urbanización, apostó por crear un viñedo y convertir la antigua cimentera en un celler.
- Los responsables de unas obras en el edificio de Casa Fernando niegan que tuvieran relación con el cierre del restaurante
- El religioso de Porreres: 'Tengo el mismo derecho que el cura a vivir en el oratorio
- Identificada en EEUU una escalinata ‘perdida’ de la calle del Agua de Palma
- Nuevo supermercado en el centro de Palma: Eroski inaugura un espacio único en el barrio de la plaza de los Patines
- Conceden más de 5 mil euros a los herederos de un pensionista por retrasos en su pensión en vida
- El Paseo Marítimo de Palma descubre su nuevo jardín interior
- El Sopar a la fresca vuelve a reunir cerca de 18.000 personas en Binissalem
- El Gobierno central se abre a que alquileres de más de 900 euros puedan recibir ayudas en Baleares