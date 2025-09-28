Puerto Portals despide el verano con un nostálgico viaje a los 90 de la mano de Cats

Puerto Portals celebró el pasado viernes por la noche su ya tradicional fiesta de final de verano con un homenaje muy especial a la mítica discoteca Cats, icono indiscutible de la noche mallorquina de los años 90. El boulevard del puerto deportivo se convirtió en una gran pista de baile al aire libre, reuniendo a cerca de 700 asistentes con ganas de revivir una época dorada.

La noche del 26 de septiembre arrancó con un ambiente festivo y vibrante, marcado por reencuentros, brindis y muchas ganas de bailar. La banda local Hombre 80 abrió la velada con un repertorio de versiones del pop rock español de los 80 y 90, calentando motores para lo que sería un auténtico viaje musical al pasado.

La banda Hombre 80 abrió la fiesta. / Puerto Portals

El plato fuerte llegó con la sesión de Xavi Fuster, histórico DJ residente de Cats, que ofreció un set exclusivo repleto de himnos noventeros. Cada tema desataba la ovación del público, generando una atmósfera de complicidad y nostalgia que transportó a todos a aquellas noches inolvidables de juventud.

Además de la música, los asistentes pudieron disfrutar de la propuesta gastronómica del food truck de Beewi, que aportó el toque gourmet a una noche donde se mezclaron los sabores, el espectáculo y el mar.

Con esta cita, Puerto Portals consolida su fiesta revival como uno de los eventos más esperados del final del verano en Mallorca, uniendo generaciones en torno a la música, la diversión y el recuerdo de los mejores años de la pista de baile.