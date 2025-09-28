Puerto Portals despide el verano con un nostálgico viaje a los 90 de la mano de Cats
El puerto deportivo reunió el pasado viernes a cerca de 700 personas en una noche llena de música, recuerdos y espíritu noventero
Puerto Portals celebró el pasado viernes por la noche su ya tradicional fiesta de final de verano con un homenaje muy especial a la mítica discoteca Cats, icono indiscutible de la noche mallorquina de los años 90. El boulevard del puerto deportivo se convirtió en una gran pista de baile al aire libre, reuniendo a cerca de 700 asistentes con ganas de revivir una época dorada.
La noche del 26 de septiembre arrancó con un ambiente festivo y vibrante, marcado por reencuentros, brindis y muchas ganas de bailar. La banda local Hombre 80 abrió la velada con un repertorio de versiones del pop rock español de los 80 y 90, calentando motores para lo que sería un auténtico viaje musical al pasado.
El plato fuerte llegó con la sesión de Xavi Fuster, histórico DJ residente de Cats, que ofreció un set exclusivo repleto de himnos noventeros. Cada tema desataba la ovación del público, generando una atmósfera de complicidad y nostalgia que transportó a todos a aquellas noches inolvidables de juventud.
Además de la música, los asistentes pudieron disfrutar de la propuesta gastronómica del food truck de Beewi, que aportó el toque gourmet a una noche donde se mezclaron los sabores, el espectáculo y el mar.
Con esta cita, Puerto Portals consolida su fiesta revival como uno de los eventos más esperados del final del verano en Mallorca, uniendo generaciones en torno a la música, la diversión y el recuerdo de los mejores años de la pista de baile.
- Los responsables de unas obras en el edificio de Casa Fernando niegan que tuvieran relación con el cierre del restaurante
- El religioso de Porreres: 'Tengo el mismo derecho que el cura a vivir en el oratorio
- Identificada en EEUU una escalinata ‘perdida’ de la calle del Agua de Palma
- El Paseo Marítimo de Palma descubre su nuevo jardín interior
- Nuevo supermercado en el centro de Palma: Eroski inaugura un espacio único en el barrio de la plaza de los Patines
- Conceden más de 5 mil euros a los herederos de un pensionista por retrasos en su pensión en vida
- El Sopar a la fresca vuelve a reunir cerca de 18.000 personas en Binissalem
- El Gobierno central se abre a que alquileres de más de 900 euros puedan recibir ayudas en Baleares