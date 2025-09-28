Pasarela de sueños y raíces en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid nos regaló una edición donde cada colección fue un relato en sí misma: algunos diseñadores miraron hacia dentro para explorar la intimidad, otros se inspiraron en símbolos ancestrales y otros se lanzaron a imaginar futuros posibles. La pasarela se convirtió así en un mosaico de emociones y visiones que, juntas, dibujan la fuerza y diversidad de la moda española.

Lo maravilloso de esta cita es que cada creador escoge cómo contarnos su historia: unos lo hacen en Ifema, el gran corazón del evento, y otros prefieren espacios emblemáticos de la ciudad que se convierten en escenario perfecto para elevar aún más el mensaje de sus colecciones.

1 Palomo

El arranque no podía ser más prometedor. Alejandro Gómez Palomo presentó Eighteen, su decimoctava colección, con la que no solo celebraba la mayoría de edad como metáfora, sino también un punto de inflexión en la trayectoria de su firma. La propuesta nos llevó a ese delicado momento en el que la juventud se transforma en madurez.

Con una paleta de tonos suaves (rosas pastel, verdes agua, azules claros), Palomo dibujó un universo íntimo, nostálgico y, al mismo tiempo, rebelde, en el que las referencias cinematográficas de Sofía Coppola se entrelazaban con la inocencia y el deseo de libertad. Siluetas trabajadas en punto y piel, detalles meticulosos y la colaboración con Swarovski marcaron una colección que supo capturar la emoción de crecer y de empezar una nueva etapa. Fue una declaración personal y colectiva: el manifiesto de que la moda también narra historias de vida.

2 Pedro del Hierro

Pedro del Hierro reafirmó su legado con una colección sofisticada que conjugó elegancia y modernidad. Las líneas arquitectónicas se tradujeron en blazers estructurados, vestidos de caída limpia y pantalones de corte amplio que enmarcaron siluetas depuradas.

La paleta cromática fue rica y otoñal: naranjas intensos, amatistas luminosas, burdeos profundos y un rojo granada que aportó dramatismo, en equilibrio con tonos más sobrios que dieron serenidad al conjunto. Los tejidos nobles (lanas ligeras, sedas y algodones) reforzaron la atemporalidad de la propuesta, que supo ser contemporánea sin perder su esencia clásica.

3 Adolfo Domínguez

Adolfo Domínguez nos llevó a un viaje poético con su colección Zenit. La puesta en escena fue un ejercicio de pausa, de contemplación. En un mundo acelerado, la firma propuso detenerse en ese instante donde la luz alcanza su punto más alto, cuando todo parece estar en equilibrio.

Los grises sutiles y los tejidos que sugieren más de lo que muestran crearon un ambiente de calma expansiva. Luego llegó el contraste: Nadir, prendas que parecían desprenderse de sí mismas, como si estuvieran en proceso de abandono. La gabardina convertida en vestido fue el ejemplo perfecto de esa transición entre lo que nos eleva y lo que dejamos atrás. Una colección cargada de profundidad conceptual y belleza serena.

4 Isabel Sanchís

El desfile de Isabel Sanchís nos adentró en un universo ecléctico donde arquitectura y cultura japonesa se encontraron en una armonía de opuestos: tradición y modernidad, disciplina y desafío. Las tonalidades verdes, naranjas y rosas suaves se mezclaron con los clásicos blanco y negro, emblema de la firma, para dar vida a vestidos vaporosos, microplisados artesanales y piezas volumétricas vanguardistas.

Flores impresas en 3D, bordados geométricos y prendas que parecían detenidas en el tiempo demostraron una vez más que la diseñadora sabe unir innovación y alta costura en un mismo discurso.

5 Hannibal Laguna

Si hay un color que domina la memoria colectiva es el azul, y Hannibal Laguna lo convirtió en protagonista absoluto con su colección Lazuliflow. Desde el mar hasta el cielo, el azul en todas sus declinaciones (marino, turquesa, zafiro) fue el hilo conductor de una propuesta femenina, etérea y envolvente.

Los vestidos parecían flotar como espuma marina, con gasas, organzas y transparencias que evocaban flores y corales. Laguna volvió a demostrar por qué sus creaciones son poesía en movimiento: porque cada pieza suya es, más que un vestido, un fragmento de emoción convertido en arte.

6 Lola Casademunt by Maite

Con Blooming Desert, Lola Casademunt propuso un viaje cromático a través de tonos cálidos y vibrantes inspirados en el amanecer africano. Naranjas intensos, mostazas y fucsias se desplegaron sobre tejidos frescos y fluidos que daban vida a vestidos, camisas bordadas y chaquetas safari reinventadas.

El animal print, sello de la casa, regresó con una nueva interpretación en colores vibrantes, reafirmando esa esencia aventurera y femenina que define a la firma. Fue una colección que celebró la fuerza del desierto y la delicadeza de un jardín florecido.

7 Dolores Cortés

El universo del baño encontró en Dolores Cortés una de las propuestas más potentes de esta edición. Inspirada en el arte Ndebele del sur de África, su colección celebró la riqueza cultural a través de estampados geométricos, bordados artesanales y acabados en lurex que captaban la luz como el sol sobre el agua.

Los bañadores se convirtieron en lienzos vivos donde el color, la simetría y los contrastes cromáticos hicieron de cada pieza una declaración estética. Más allá de la moda baño, fue un homenaje a la creatividad femenina y a la fuerza cultural de lo ancestral reinterpretado con sofisticación contemporánea.

8 Fely Campo

La diseñadora salmantina presentó una colección que, bajo el título de Soñar, nos recordó que la moda puede escapar del tiempo. En su propuesta no hay pasado ni futuro, solo un presente creativo donde lo importante no son las tendencias, sino la mujer real que las lleva.

Con tejidos versátiles y cortes pensados para la vida cotidiana, Fely Campo defendió una moda sincera, que viste de autenticidad a una mujer que valora el estilo más allá del capricho efímero. Fue un discurso honesto y necesario dentro de la pasarela.

9 Malne

Frida XXIst fue una de las colecciones más aplaudidas. Los creativos de Malne se preguntaron cómo sería Frida Kahlo en el siglo XXI, y la respuesta fue una propuesta vibrante y sofisticada, donde corsetería, lino y sedas pintadas a mano se mezclaron con pantalones masculinos y jumpsuits modernos.

La mezcla de tradición mexicana con siluetas actuales creó un armario lleno de fuerza, valentía y autenticidad. Como la propia Frida, la colección celebró la belleza distinta, imperfecta y profundamente única.

10 María Lafuente

La propuesta de María Lafuente giró en torno a la sostenibilidad y la innovación textil. Con Ullāsa, la diseñadora unió materiales naturales como lino, algodón o encajes con proyectos pioneros como el biomaterial ‘BioPeel’, creado a partir de naranjas amargas de Sevilla. La colección buscó transmitir un mensaje comprometido con el medioambiente y lo artesanal, logrando una propuesta de gran impacto estético. Su apuesta por la experimentación merece ser reconocida.

11 Odette Álvarez

Con Paraíso Spring 2026, Odette Álvarez celebró quince años de trayectoria. Su colección fue un canto a la libertad, con influencias orientales, Art Nouveau y ecos de la Grecia clásica.

Los tejidos segunda piel, los bordados y las aplicaciones de pedrería construyeron un armario pensado para mujeres que viven la moda como una extensión de su esencia. La paleta cromática se movió entre metales preciosos y pasteles vibrantes, recordándonos que la noche de verano también puede ser escenario de lujo artesanal.

12 Paloma Suárez

La diseñadora canaria celebró diez años de carrera con una colección que fue puro homenaje a sus raíces en La Palma. Inspirada en la silueta de su isla, en la fuerza volcánica y en el símbolo del diamante como emblema de perseverancia, presentó piezas llenas de energía, exclusividad y modernidad.

Su propuesta demostró cómo la moda puede ser autobiográfica y, al mismo tiempo, conectar con quienes la contemplan. Una década después, Paloma Suárez brilla con una identidad más firme que nunca.

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid fue, una vez más, la prueba de que la moda española late con fuerza y diversidad. Desde la introspección poética de Adolfo Domínguez hasta la exuberancia de Malne, pasando por la innovación tecnológica de Isabel Sanchís o la sofisticación etérea de Hannibal Laguna, cada creador convirtió la pasarela en un manifiesto propio.