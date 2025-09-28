Otoño modo ‘on’

Quien esperaba una despedida elegante del verano se equivocó de medio a medio. Este otoño ha irrumpido en escena con más teatro que Isabel Pantoja en los Goya, y con el mismo dramatismo que una copla de madrugada. No ha llegado de puntillas, no señor. Ha entrado por la puerta grande, como una ola a lo Rocío Jurado.

Comenzamos a darnos cuenta cuando nos despertamos una mañana pensando que íbamos a desayunar tranquilamente en el balcón, y nos encontramos con un vendaval que nos dejó más despeinados que Camela después de un concierto. Ese fue el primer aviso: el otoño había tomado las riendas y no pensaba pedirle permiso a nadie.

Después llegó el espectáculo visual. Primero se asoman esas nubes plomizas que te ponen melancólico como un tango argentino. Pero cuando menos te lo esperas, el cielo se transforma en un cuadro de Sorolla en horas bajas: naranjas intensos, rojos pasionales y dorados que te hacen suspirar como en una zarzuela. Es como si la naturaleza hubiera contratado al mejor escenógrafo de la ópera.

Los olores tampoco se quedan atrás. Esa mezcla de tierra húmeda, castañas asadas y café que se cuela por las ventanas te abraza como el chal de tu abuela. Susurra en sus oídos que es momento de refugiarse en casa, encender la chimenea y recuperar las mantas.

Así que ríndete. Saca el trench del armario y disfruta. Mientras tanto, súbete a nuestra ola y acompáñanos a saber todo lo que ha ocurrido en los eventos sociales de la isla. Porque este otoño, señores, no viene solo: ¡viene acompañado de historias!

1 Días de otoño

El showroom de Porcelanosa Palma se transformó en un escaparate de sueños otoñales donde la elegancia y el buen gusto fueron los invitados de honor. La firma valenciana abrió las puertas de sus Días de Otoño con una propuesta que iba mucho más allá de una simple presentación comercial.

Entre texturas, colores y acabados de última generación, los invitados se sumergieron en un universo donde cada material contaba su propia historia. Las novedades destacaron con luz propia en un ambiente que respiraba sofisticación, mientras los asistentes descubrían cómo transformar sus espacios en verdaderas obras de arte habitables.

La gran sorpresa llegó cuando el aroma a azafrán comenzó a inundar el ambiente. Maestros paelleros valencianos, llegados directamente desde tierras levantinas, habían montado un particular espectáculo culinario. La paella, cocinada con maestría artesanal, se convirtió en el centro de una tertulia improvisada que duró hasta bien entrada la tarde.

Porque al final, como bien saben en Valencia, los mejores negocios se hacen alrededor de una buena mesa. Y Porcelanosa lo sabe perfectamente.

2 Fiestas de ensueño

La magia del Puro Group volvió a brillar en todo su esplendor en dos grandes fiestas. La primera fue la de final de temporada en el primer y original Puro Beach Palma, pero la gran fiesta fue la welcome party del flamante Purobeach Resort Santa Ponsa. Y es que, cuando se trata de hospitalidad y buen hacer, este grupo sabe como pocos crear momentos inolvidables.

Más de 300 invitados disfrutaron de una velada perfecta, paseándose por los elegantes espacios de este nuevo cinco estrellas que se alza majestuoso en las colinas de Santa Ponça, con vistas espectaculares a la bahía. El resort, con sus 160 habitaciones, beach club exclusivo, spa de primer nivel y cuatro opciones gastronómicas, se presentó en sociedad por todo lo alto.

La noche estuvo amenizada por un magnífico espectáculo que deleitó a todos los presentes, mientras se degustaban las exquisitas propuestas culinarias que caracterizan la marca Puro. Los anfitriones, fieles a su reputación, cuidaron cada detalle para que la experiencia fuera simplemente perfecta.

Con esta apertura, Puro Group consolida su posición como referente del turismo de lujo en Mallorca, llevando su concepto único de estilo de vida mediterráneo a nuevas alturas. Un resort que promete convertirse en el nuevo oasis del lujo en las islas.

3 Arte de gala

El Hotel Artmadams volvió a convertirse en centro cultural de la ciudad con su tercera Nit de l’Art, una cita ineludible que cada año supera las expectativas. Bajo la dirección artística de Patricia Chinchilla, esta edición reunió a 24 artistas entre emergentes y consolidados, creando un mosaico creativo que conquistó a todos los asistentes.

La crème de la crème de la sociedad mallorquina se congregó en los acogedores espacios del hotel para disfrutar de esta magnífica previa de la gran noche del arte en Palma. Entre obras de pintura y escultura, los invitados pudieron sumergirse en un ambiente donde la creatividad se respiraba en cada rincón.

La velada, que incluyó música, brindis y encuentros únicos, demostró una vez más el compromiso de Lluc Deyá y Jaime España con el panorama artístico balear, quienes, como siempre, lograron crear una experiencia inolvidable.

4 Una década de pasión

Una década de historia merece una celebración a la altura, y eso es exactamente lo que ofreció el T-Golf de Calvià en su aniversario. El club balear demostró una vez más por qué se ha ganado un lugar especial en el corazón de los amantes del golf mallorquín.

La mañana transcurrió entre hierros y putters, con un torneo conmemorativo que hizo las delicias de los participantes. El verde impecable del campo sirvió de escenario perfecto para una competición que respiraba camaradería y deportividad, recordando por qué este lugar se ha convertido en refugio de tantos apasionados del golf durante estos diez años.

Pero la verdadera sorpresa llegó al atardecer. El Club House se vistió de gala con una decoración completamente roja que transformó el espacio en un ambiente sofisticado y acogedor. Entre copas y risas, los socios brindaron por una década de buenos momentos y proyectaron otros diez años más.

Una celebración que demostró que el T-Golf de Calvià no es solo un campo de golf, sino toda una comunidad unida por la pasión deportiva y el buen vivir mediterráneo.

5 Nit de l’Art

Palma volvió a latir al ritmo del arte con la celebración de la 29 edición de la Nit de l’Art. Miles de personas se lanzaron a las calles para disfrutar del recorrido oficial de Art Palma Contemporani y las múltiples actividades paralelas.

Nuestro recorrido arrancó en el Col·legi Oficial d’Arquitectes, donde pudimos disfrutar de Vessant amor de Pep Llambías, para continuar hacia el Hotel Sant Francesc que acogía Illes perdudes de Guillem Nadal. El itinerario continuó por la 4ª Planta de C&A con el «saló d’estiu» del Círculo de Bellas Artes, y culminó en el Casal Solleric con las fascinantes propuestas de Jesús Rafael Soto, Eugenio Espinoza y Pelayo Valera.

Tras este intenso recorrido, la tradición dicta que la velada se alargue con una buena cena entre amigos o, al menos, unas copas para comentar las impresiones artísticas del día y reponer fuerzas después de tanta belleza contemplada.

El balance no puede ser más positivo. Detrás de esta jornada se esconde el trabajo incansable de artistas, galeristas, instituciones y cientos de colaboradores que han hecho posible este milagro cultural. Desde aquí ¡gracias!

Esta edición, sin duda, fortalece la candidatura de Palma Ciudad Cultural Europea 2031, demostrando una vez más que nuestra ciudad tiene todo lo necesario para destacar en el panorama cultural europeo. El veredicto llegará pronto, pero mientras tanto, podemos sentirnos orgullosos: el arte sigue siendo nuestro mejor embajador.