Temporal
La lluvia siembra el caos en Zaragoza: más de 100 avisos a los bomberos, cortes en el tranvía y rescates a personas atrapadas en sus coches
A. T. / L. C. / A. L.
Las fuertes lluvias que han caído esta tarde en Zaragoza han obligado a los Bomberos de la capital aragonesa a intervenir en más de 30 servicios y han provocado un corte en el tranvía, que se mantiene a esta hora, así como inundaciones en diversos puntos de la ciudad. Entre las intervenciones más graves, destacan los rescates de varias personas de sus coches.
En lo que respecta al servicio del tranvía, la afección ha empezado a las 17.30. En torno a las 21.15 horas, el servicio ha recuperado la normalidad.
En general, los servicios más relevantes han sido algunos rescates en vehículos en puntos inundados, en los que han tenido que ayudar a salir a sus ocupantes, pero ninguno de ellos ha sido crítico.
En el barrio de Valdespartera, por ejemplo, según los datos recabados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se han contabilizado más de 46,4 litros. Además de la lluvia, en la margen izquierda de la capital aragonesa, de hecho, también ha descargado granizo. En puntos como el Actur, Juslibol y Parque Goya ha caído piedra durante unos minutos, lo ha dejado un manto blanco en lugares como el campo del Actur Pablo Iglesias.
- Los responsables de unas obras en el edificio de Casa Fernando niegan que tuvieran relación con el cierre del restaurante
- Identificada en EEUU una escalinata ‘perdida’ de la calle del Agua de Palma
- El religioso de Porreres: 'Tengo el mismo derecho que el cura a vivir en el oratorio
- El Paseo Marítimo de Palma descubre su nuevo jardín interior
- Nuevo supermercado en el centro de Palma: Eroski inaugura un espacio único en el barrio de la plaza de los Patines
- Conceden más de 5 mil euros a los herederos de un pensionista por retrasos en su pensión en vida
- Las fotos del nuevo jardín interior del Paseo Marítimo de Palma
- El Sopar a la fresca vuelve a reunir cerca de 18.000 personas en Binissalem