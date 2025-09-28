La Fundación Sa Nostra presenta la programación de los cursos 2025-2026

La Fundación Sa Nostra, en colaboración con CaixaBank, presenta la nueva programación de los cursos 2025-2026. Este año se consolida con más de 30 propuestas formativas y más de 15 profesores, que abarcan disciplinas diversas. Estas son las temáticas que se impartirán: arte, historia, música, matemáticas, cine, bienestar y cocina. Las inscripciones se abrirán el 29 de septiembre, y se podrán realizar de forma presencial en la Fundación Sa Nostra, en Can Tàpera, o bien en la web rellenando este formulario digital.

Este año se mantienen cursos similares a los de la pasada edición, que permiten profundizar en el arte desde diferentes puntos de vista y a través de diversos artistas, como Joan Miró o Velázquez. En el ámbito musical, se charlará de algunos de los compositores más importantes de la historia, como Bach o Schumann, y los asistentes se prepararán para disfrutar y entender algunas de las óperas que se representarán en el Teatre Principal.

El director musical y artístico Francesc Bonnín imparte los cursos musicales de la Fundación Sa Nostra. / .

En historia, la programación abarcará temas amplios y sugerentes: las religiones en otras culturas, la Antigua Grecia, el Renacimiento… una oferta para satisfacer la curiosidad de todos. Para los amantes del séptimo arte, la Fundación ofrece dos cursos para desengranar todos los detalles de algunos filmes. Además, gracias a la colaboración con AFICINE, los participantes tendrán la posibilidad de asistir a proyecciones de películas de actualidad y comentarlas después, estableciendo un diálogo entre la teoría y la experiencia directa. En cuanto a la cocina, este año estamos especialmente contentos de colaborar con el MUCBO, en un curso en el que se elaborarán recetas con producto local desde un enfoque innovador y creativo.

Pablo José Alcover, doctor en Historia Medieval. Es profesor en la UIB y en la Fundación Sa Nostra. / .

A todo esto, hay que sumarle la apuesta por el bienestar, que se convierte en uno de los grandes pilares de la programación. La nueva oferta incluye varios cursos pensados para fomentar el crecimiento personal, la salud emocional y la expresión creativa. El objetivo es proporcionar herramientas para conocerse mejor, gestionar las emociones y descubrir nuevas formas de expresarse y de conectar con los demás.

Cursos programados

Creación y terapia literaria : una oportunidad para dar salida a la creatividad a través de la escritura y, al mismo tiempo, ordenar los pensamientos y emociones.

: una oportunidad para dar salida a la creatividad a través de la escritura y, al mismo tiempo, ordenar los pensamientos y emociones. Neuroactívate. Mueve tus neuronas : un curso pensado para mantener las neuronas activas, estimular la mente y potenciar las capacidades cognitivas.

: un curso pensado para mantener las neuronas activas, estimular la mente y potenciar las capacidades cognitivas. Emociónate. Taller práctico de gestión emocional : un taller orientado a conseguir el equilibrio emocional y desarrollar recursos para gestionar mejor su día a día.

: un taller orientado a conseguir el equilibrio emocional y desarrollar recursos para gestionar mejor su día a día. Liternatura, una aproximación a la naturaleza a través de la lectura (en colaboración con ABA): un espacio en el que la naturaleza es el centro y, mediante la lectura compartida, se ponen en común vivencias y reflexiones personales.

(en colaboración con ABA): un espacio en el que la naturaleza es el centro y, mediante la lectura compartida, se ponen en común vivencias y reflexiones personales. Cerámica viva. Barro, emoción y transformación : un recorrido por la expresión a través del barro, descubriendo el poder de las manos y la mente como canales creativos y terapéuticos.

: un recorrido por la expresión a través del barro, descubriendo el poder de las manos y la mente como canales creativos y terapéuticos. Comunicación. El arte de seducir más allá de las palabras : un curso para desarrollar habilidades comunicativas y aprender a hablar en público con mayor seguridad y claridad.

: un curso para desarrollar habilidades comunicativas y aprender a hablar en público con mayor seguridad y claridad. El arte de cuidarse. El yoga: una iniciación en esta práctica milenaria para entender y experimentar todos los beneficios que aporta al cuerpo y la mente.

El escritor Guillem Rosselló inspirará a los alumnos de los cursos literarios. / .

También se han programado viajes vinculados a los contenidos de los cursos, que permitirán conocer de cerca el temario trabajado en el aula. Además, la Fundación ofrece más salidas que nunca, con el objetivo de reforzar el aprendizaje y al mismo tiempo fomentar la convivencia entre los participantes.

La directora general de la Fundación Sa Nostra, Lucía Martín, subraya que «estos cursos no sólo son una oportunidad para aprender, sino también para compartir experiencias con otras personas que tienen las mismas inquietudes. Estamos muy contentos de que la Fundación Sa Nostra se haya consolidado como un punto de encuentro donde crecer juntos, tanto en conocimiento como en convivencia. Este año, además, queremos poner especial énfasis en el bienestar, porque creemos que cuidarse y conocerse mejor es también una forma de enriquecer la vida».

Lucía Martín, directora general de la Fundación Sa Nostra. / .

Los buenos resultados de los últimos años se reflejan también en la opinión de los alumnos, que valoran la calidad y variedad de la oferta formativa. Tal y como explica una participante: «Lo que más valor da a los cursos es la gran variedad de temas. Siempre hay alguna propuesta interesante, ya sea de arte, historia, música o bienestar. Además, conocer gente nueva con intereses parecidos hace que la experiencia sea aún más enriquecedora.» En la misma línea, otro alumno destaca la importancia de las actividades complementarias: «Las salidas y viajes han sido una de las mejores partes de la experiencia. Poder ver de cerca lo que hemos estudiado en clase hace que todo coja más sentido, a la vez que son momentos para convivir con los compañeros y disfrutar juntos. Es aprender y vivir al mismo tiempo».

Plazos de matriculación

El plazo de matriculación será del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2025

Can Tàpera, sede de la Fundación Sa Nostra. / .

Para más información puede llamarse al 971 595 980 (de lunes a viernes, de 11:00 a 13:30) o consultar la web de la Fundación. Las plazas son limitadas y los cursos se impartirán siempre que se cumpla el número mínimo de alumnos previsto.