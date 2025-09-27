Una turista reserva "por error" unas vacaciones en s'Arenal: "Qué pesadilla"

Una turista ha compartido en redes sociales la peculiar experiencia que vivió tras reservar “accidentalmente” unas vacaciones en la conocida “zona alemana” de Mallorca, concretamente en s’Arenal. Lo que parecía un simple viaje de ocio se convirtió en una sorpresa cultural para la visitante, que relató su desconcierto en un vídeo que ya acumula miles de visualizaciones en TikTok.

“Parece gracioso hasta que te das cuenta de que nadie habla inglés”, explica la usuaria, acompañando sus palabras de imágenes de las calles repletas de turistas germanos y grupos vestidos con llamativos atuendos coordinados, un clásico de la vida nocturna en esta parte de la isla.

La reacción en redes

Varios usuarios compartieron su simpatía —y cierto alivio— por no ser los únicos que habían vivido esa confusión. “Qué pesadilla, prefiero Magaluf”, comentó uno. Otro fue más tajante: “La peor zona de Mallorca”. No faltaron las preguntas irónicas sobre la indumentaria típica del lugar: “¿Por qué llevan esos conjuntos?”.

Una usuaria incluso confesó: “Nos pasó este año, menos mal que no hemos sido los únicos”, demostrando que esta mezcla de choque cultural y sorpresa es más común de lo que parece entre los turistas que llegan a la isla sin conocer la segmentación de sus zonas de ocio.

La localidad lleva décadas siendo un punto de encuentro para turistas germanos, hasta el punto de ser conocida como la “zona alemana” de Mallorca. Allí abundan bares, discotecas y restaurantes adaptados a los gustos y costumbres de este público, lo que a menudo sorprende a quienes llegan esperando un ambiente más internacional o anglosajón.