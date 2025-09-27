La marca propia de ALDI: ahorro y confianza en la cesta de los españoles

El consumo de marca propia en España no deja de crecer, y ALDI se ha consolidado como uno de sus principales impulsores. Según la última edición del Estudio de la Marca Propia en España elaborado por la compañía, casi el 45% del presupuesto que los hogares destinan a la cesta de la compra se dedica ya a productos de marca propia.

Esta tendencia responde a dos motivos claros: el precio y la calidad. Ocho de cada diez consumidores afirman que la calidad de la marca propia ha mejorado en los últimos años, y el 83% se declara satisfecho con su nivel de calidad. Además, según datos de Numerator by Worldpanel, las marcas propias destacan por tener un precio medio pagado de hasta un 15% más bajo que la media del mercado en productos no frescos, lo que asegura un ahorro real en la compra semanal.

En este contexto, y como pionero del modelo de descuento en España, ALDI lidera el crecimiento en marca propia. Los datos del estudio reflejan que la compañía se ha convertido en referente de este modelo y ha sido la que más ha crecido en compradores de marca propia, con un aumento del 28% en tres años y un incremento de siete puntos porcentuales en penetración frente al mercado.

ALDI, líder en crecimiento y garantía de ahorro con más de 40 marcas propias

En todas las tiendas de ALDI en España, 9 de cada 10 productos son de marca propia, desde alimentación a limpieza o higiene personal. Este enfoque le permite controlar procesos, garantizar estándares y ofrecer un ahorro real. La compañía cuenta con una gran variedad de marcas originales de ALDI, con todo lo necesario para realizar una compra completa a buen precio y sin renunciar a la calidad.

El estudio también destaca que 3 de cada 10 familias españolas eligen su supermercado principalmente por los precios de sus marcas propias, lo que demuestra el peso decisivo que han ganado en la cesta de la compra. Según Worldpanel by Numerator, las familias que hacen su compra en ALDI pueden ahorrar más de 680 euros al año con estos productos.

Calidad y precio: las claves de la confianza en la marca propia

El informe refleja cómo ha cambiado la percepción de los consumidores. El 78% asegura que la calidad de la marca propia ha mejorado en los últimos años, lo que ha reforzado la confianza y fidelidad hacia estos productos. Los motivos principales de compra son claros: el 75% destaca la relación calidad-precio y el 49% señala el precio más bajo.

El ahorro sigue siendo clave: 8 de cada 10 compradores comparan precios habitualmente, y los datos lo confirman: las marcas propias son hasta un 15% más baratas que la media del mercado en productos no frescos, según Numerator by Worldpanel.

Una tendencia de compra que seguirá creciendo

La conclusión es clara: la marca propia se ha convertido en un hábito cotidiano y fundamental en la alimentación de los hogares, y promete seguir creciendo. Los resultados del informe reflejan que el 38% de los consumidores tiene previsto aumentar su compra de marca propia en los próximos 12 meses.

En este escenario, ALDI refuerza su papel como referente del modelo de descuento en España y se consolida como uno de los grandes impulsores de esta transformación en los hábitos de consumo de las familias.

ALDI sigue creciendo con precios bajos y máxima calidad

En toda España, ALDI se ha ganado la confianza de más de 7,7 millones de clientes. Su propuesta se centra en combinar ahorro y calidad a través de un modelo de descuento basado en surtidos optimizados y una fuerte presencia de la marca propia. Gracias a esta estrategia, la compañía logra mantener precios competitivos sin comprometer la calidad de los productos que ofrece a diario en sus tiendas.

Con el fin de acercar su propuesta de compra a más hogares, la cadena de supermercados continúa desarrollando su sólido plan de expansión. En la actualidad, ALDI cuenta con más de 480 establecimientos repartidos por todo el territorio nacional y tiene previsto reforzar este crecimiento durante el último trimestre de 2025.

Además, durante este año, la cadena ha bajado el precio de más de 650 productos de su surtido, desde lácteos y panadería hasta artículos de higiene personal. Esta iniciativa se suma a las promociones semanales que ALDI ofrece de manera habitual, lo que permite a sus clientes disfrutar de un ahorro continuo en su compra sin renunciar a la calidad que caracteriza a la compañía.