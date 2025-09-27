Una influencer se queja en redes de una empresa de alquiler de coches en Mallorca
La creadora de contenido ha viajado a la isla para participar en unas jornadas deportivas en el hotel Zel, de Rafa Nadal y Melià Hotels International
La creadora de contenido Sara Baceiredo, especializada en lifestyle y deporte de alto rendimiento, ha puesto en el punto de mira a la empresa Centauro Rentacar tras su experiencia este fin de semana en Mallorca. La influencer, residente en Madrid pero originaria de Vitoria, ha compartido en redes sociales su frustración con la compañía de alquiler de vehículos, donde aseguró haber recibido un trato que calificó de desesperante.
“¿Alguna vez habéis alquilado coche con ellos? No lo hagáis porque, dios, qué horror. Me desespera la gente incompetente con cero ganas de ayudar”, ha escrito en una de sus publicaciones.
Estancia en Zel de Melià
La creadora de contenido ha viajado a Mallorca para alojarse en el hotel Zel, el complejo impulsado por Rafa Nadal y Melià Hotels International en Palmanova, donde está participando en unas jornadas deportivas. Unas jornadas que ya son un sello distintivo de la marca, caracterizada por el bienestar, un estilo social activo y la gastronomía mediterránea.
Quejas habituales en el sector
El caso ha reavivado el debate sobre el funcionamiento de las empresas de alquiler de coches en Baleares, un sector muy demandado por los turistas, especialmente en temporada alta. Los problemas de sobrecostes, largas colas y falta de atención al cliente son habituales en las críticas que aparecen en foros y redes sociales.
Desde Centauro Rentacar no han realizado todavía declaraciones públicas sobre la queja de la influencer. Mientras tanto, la publicación continúa circulando, dividiendo opiniones entre quienes se sienten identificados con la situación y quienes defienden que estas incidencias dependen de casos concretos.
