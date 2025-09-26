Palma refuerza las líneas 8 y 33 de la EMT para el partido RCD Mallorca–Alavés en Son Moix
El Ayuntamiento pondrá en marcha un dispositivo especial para facilitar la movilidad de los aficionados que acudan al estadio este sábado 27 de septiembre
El Ayuntamiento de Palma pondrá en marcha el sábado 27 de septiembre un dispositivo especial de refuerzo de autobuses de la EMT en las líneas 8 y 33, coincidiendo con el partido entre el RCD Mallorca y el Deportivo Alavés, que se disputará en el Estadi Mallorca Son Moix a las 18.30 horas.
Más frecuencia antes del encuentro
El Consistorio ha explicado que el refuerzo tiene como objetivo agilizar la entrada y salida de los aficionados al estadio, favoreciendo el uso del transporte público frente al vehículo privado.
En concreto, la EMT reforzará la línea 8, que conecta Sindicat con Son Moix, en las horas previas al partido. Estos servicios adicionales se sumarán a los habituales, que en esa franja horaria circulan con una frecuencia media de 12 minutos.
Autobuses disponibles a la salida del estadio
Tras la finalización del encuentro, los usuarios podrán acceder tanto a la línea 8 como a la línea 33, cuyos autobuses estarán aparcados en la puerta del estadio, en el Camí dels Reis. En sentido centro ciudad, la 8 realizará su recorrido habitual hasta el área de intercambio de Sindicat.
El refuerzo especial de la línea 33 permitirá conectar a los vecinos de Camp Redó y s'Escorxador con Son Fuster, pasando por el área de intercambio de plaza de España, lo que facilitará los enlaces con otras líneas de la EMT.
Además, los usuarios de Bicipalma disponen de una nueva estación virtual en las inmediaciones del Estadi Mallorca Son Moix, que se suma a la oferta de transporte sostenible para este evento deportivo.
