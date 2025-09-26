Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Test

¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

Diez preguntas para comprobar si estás al día de las noticias más destacadas de la semana

Participa en el test de actualidad de esta semana.

Participa en el test de actualidad de esta semana.

Redacción

La actualidad no se detiene y cada semana deja titulares que marcan la conversación pública. Hemos preparado un cuestionario con diez preguntas para que pongas a prueba tus conocimientos sobre lo que ha pasado en los últimos siete días. Una forma sencilla y divertida de repasar los temas más importantes y descubrir si eres de los que no se pierden nada.

  1. La nueva ordenanza fiscal de Manacor obliga a la Academia de Rafa Nadal a pagar el doble de IBI
  2. Fernando Tejero: 'Mi personaje en 'La que se avecina' ya había contado lo que tenía que contar, y ahora necesito algo distinto
  3. El sacerdote del oratorio de Porreres denuncia a otro religioso por amenazas
  4. Los turistas en Mallorca se plantan: “No pienso pagar 300 euros la noche en Platja de Palma”
  5. La OCU desvela dónde ahorrarse cientos de euros si haces la compra en Mallorca: mapa de los supermercados más baratos
  6. Una jueza de Inca investiga a Monjo, la secretaria y el jefe de Policía de Santa Margalida por prevaricación
  7. La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
  8. Un accidente en la terminal C del aeropuerto de Palma provoca una gran inundación

El Gobierno central se abre a que alquileres de más de 900 euros puedan recibir ayudas en Baleares

Sánchez aborda los retos globales en la cumbre de líderes progresistas en Londres este viernes

El 45 % de los anuncios de alquiler turístico en Palma carecen de licencia, según el PSOE

Encarcelado un hombre por cometer ocho robos en una semana en Palma

Ayudas al alquiler en Baleares: requisitos, importe y cómo solicitarlas

Nuevo supermercado en el centro de Palma: Eroski inaugura un espacio único en el barrio de la plaza de los Patines

EEUU apuesta por Tony Blair para dirigir una autoridad de transición en Gaza

