Este es el pincho que representará a Baleares en el concurso de alta cocina Miniature de Vitoria

Los chefs Kike Erazo, Ricardo Rossi e Igor Rodríguez forman el equipo que representará a Baleares en el Miniature Pintxos Congress, en el concurso nacional de tapas de alta cocina que se celebrará entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre en Vitoria.

Kike Erazo es el capitán del equipo balear que busca ganar este concurso de alta cocina en pinchos con una propuesta de mar y tierra. Porc Alamar es el nombre que le han puesto a su falso calamar de algas relleno de un guiso de porc negre, acompañado de un tartar de calamar de potera, con cítricos y sus patitas fritas.

El equipo de Baleares competirá martes y miércoles. Los tres cuentan con experiencia en concursos gastronómicos de este tipo y les respalda una sólida trayectoria. Kike Erazo es el cocinero del restaurante Morralla, Igor Rodríguez está al frente de los fogones de El Bandarra y Ricardo Rossi es chef del restaurante del Hotel Valldemossa.

Miniature Pintxos Congress se celebra anualmente en Vitoria-Gasteiz y reúne a los mejores cocineros de pinchos, tapas y cocina en miniatura que compiten en un concurso. La clasificación se llevará a cabo a través de cuatro cenas públicas en establecimientos de la ciudad y la final se llevará a cabo en el Mercado de Abastos de la ciudad en la mañana del 1 de octubre, donde expondrán sus creaciones frente a un jurado profesional del mundo de la hostelería y la gastronomía.