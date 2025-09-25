La FP superior se dispara en España un 42%: ya es la opción del 40% de estudiantes de bachillerato

La Formación Profesional superó, por primera vez en la historia, el millón de estudiantes en el curso 2021-2022 en toda España. Desde entonces, la FP está viviendo un momento muy dulce, con un incremento del 32% en los últimos cinco años. Sin embargo, no todos los ciclos tienen el mismo tirón entre los estudiantes. El grado superior es, de lejos, el que más crece (42%). Su aumento es tan significativo que ya le pisa los talones a la universidad. De todas las personas que acceden por primera vez a la educación superior, las facultades acaparan el 61% y la FP, el 39%, según el informe de la OCDE 'Panorama de la educación 2025'.

Actualmente, están matriculados en todas las etapas de FP 1.085.259 alumnos. De ellos, 78.674 cursan grado básico (a la que se accede sin haber terminado la ESO) y 436.438 estudian ciclos medios (con el título de ESO en el bolsillo). Mientras, los grados superiores (para los que no es necesario aprobar selectividad pero sí el bachillerato) tienen un número más elevado: 565.851 alumnos y alumnas (421.199 en enseñanza presencial y 144.652 a distancia). Estas cifras, incluidas en la última estadística del Ministerio de Educación y FP, suponen un incremento del alumnado en cinco años del 32,6%. No es un aumento homogéneo, sino que destaca especialmente el de la FP superior: 42%.

El acceso a la educación terciaria (término internacional que define la educación superior) puede realizarse a través de dos tipos de vías: los ciclos de FP o la universidad. El análisis 'Panorama de la educación 2025', publicado por la OCDE el pasado 9 de septiembre, revela que España presenta un acceso a la educación superior más diversificado que la media de la OCDE. "En conjunto, el sistema español muestra una mayor diversificación en las vías de entrada a la educación terciaria, especialmente por la relevancia que adquieren los ciclos de FP frente a otros sistemas centrados casi exclusivamente en el grado universitario, como Grecia, Finlandia o Países Bajos", explica el informe.

Claves que explican el aumento

Hay muchas claves que explican el crecimiento de la FP superior. Una de las más relevantes es la empleabilidad. “La FP superior es una formación práctica y conectada con el sector productivo y requiere menos tiempo: dos años frente a cuatro de la universidad”, explica Ainara Zubillaga, directora de Educación y Formación de la fundación COTEC.

La realidad laboral respalda las estadísticas. Según el Observatorio de FP de CaixaDualiza, durante el año 2023, el 25,7% de las ofertas de empleo en España han requerido una titulación de FP superior, un porcentaje más elevado que el registrado solo un año antes: 21,3%. La FP superior, además, es la que más formación dual acapara, más de 34.100 alumnos frente a 18.195 del grado medio y 1.042 de la básica. El modelo dual consiste en combinar la formación en el centro educativo con el empleo en una empresa. Se empezó a implantar en el curso 2013-14 y la previsión es que crezca más dado que la actual ley de FP, aprobada en 2022, convierte toda la FP en dual.

“Una empresa como Iberia necesita ingenieros, por supuesto. Pero también mecánicos de avión”, subraya la experta de Cotec insistiendo en que la FP superior ha sabido ofertar ciclos que responden a nuevas tendencias del mercado laboral, algo que lo hace “muy atractivo” a ojos del alumnado. Zubillaga destaca especialmente todo lo que tiene que ver con la economía verde y la digitalización.

En grado superior, las familias con más matriculaciones corresponden a Sanidad, Informática y Comunicaciones, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, Administración y Gestión y Comercio y Marketing. Los ciclos superiores son, además, los que registran una mayor tasa de finalización: 65,5% (frente al 64% en los grados medios y 59% en la básica).

Puerta a la universidad

Además de las opciones de encontrar trabajo una vez finalizados los estudios, otra de las causas que aclaran el aumento de la FP superior es su flexibilidad. “Los ciclos superiores son una puerta de acceso a seguir estudiando. Por ejemplo, en la universidad”, continúa la experta de Cotec. Efectivamente, el 27,6% de los graduados en FP superior se matricula en alguna facultad en alguno de los tres años siguientes, siendo este porcentaje diez puntos superior para las mujeres. Por autonomías, Baleares (37%) y Cataluña (33%) son las que cuentan con mayores porcentajes de graduados en FP superior que inician, en alguno de los tres años siguientes, sus carreras universitarias. El porcentaje más bajo (18%) se da en País Vasco y Cantabria.

La edad es un factor importante para seguir estudiando en la universidad una vez terminado el ciclo superior. Cuanto más joven es el alumno, mayor es la probabilidad de entrar en un campus. Casi el 29% de los menores de 22 años que se gradúan en FP superior se matriculan al curso siguiente en alguna una facultad, porcentaje que se reduce a menos de la mitad en los graduados de 22 a 24 años (13,6%).

El negocio de la FP

Zubillaga recuerda que las universidades privadas han sabido ver claramente el negocio que suponen los ciclos de FP superior. “Han visto una oportunidad, están en su pleno derecho. Y la han sabido aprovechar porque la FP superior les puede suponer, además, una pasarela de alumnos a los grados universitarios”, concluye la experta, que recomienda a los campus públicos no perder el tren de la FP superior y “explorar los lazos” con este tipo de estudios.

Los campus, de momento, han invertido más esfuerzo en las microcredenciales, breves cursos de formación especializada. A pesar del impulso que les da la actual ley del sistema universitario (Losu), la experta de Cotec apostilla que "las universidades no saben todavía cómo aterrizar" este sistema educativo que, a pesar del impulso legastivo, siguen siendo unas grandes desconocidas para el público general. Una encuesta llevada a cabo este verano por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) reveló que ocho de cada 10 españoles desconoce qué son las microcredenciales.