Las rutas de senderismo para disfrutar de un Patrimonio Mundial de la Humanidad con vistas al mar de Mallorca

Mallorca es mucho más que sol y playa. La isla es conocida en todo el mundo por sus calas de aguas turquesas y su clima mediterráneo, pero también guarda un lado más aventurero que merece ser explorado. En la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, existe un paraíso para los amantes del senderismo. Caminar por sus rutas es descubrir otra Mallorca, la que combina historia, naturaleza y vistas impresionantes al mar.

Estas son cuatro rutas para descubrir Mallorca caminando y disfrutar del lado menos conocido de la isla:

De Son Olesa a Banyalbufar, disfrutando el Port des Canonge

Prepárate bien para esta ruta con unos zapatos cómodos para caminar horas, pero sobre todo prepara tus pulmones para disfrutar de aire fresco. Empiezas por un camino asfaltado en las casas de Son Olesa, para adentrarte poco a poco en un camino de herradura envuelto de vegetación, que te permitirá ver los lugares más espectaculares de la Serra de Tramuntana.

A partir de ahí, te adentrarás en el camino de la Cova que te llevará a tres lugares donde te podrás bañar: playa de l´Hort de la Cova, Playa de Bunyola y Port des Canonge.

Para acabar con esta increíble ruta, llegarás a la increíble Volta des General, un sendero con vistas espectaculares del Mediterráneo.

La increíble Volta des General, un sendero con vistas espectaculares del Mediterráneo. / -

La ruta de los miradores por la Serra de Tramuntana

Ideal para senderistas más experimentados con ganas de aventura y sin vértigo. Este recorrido largo, de unas cinco horas, sorprende a cada paso con impresionantes vistas de playas, casas con historia como s´Estaca y miradores con vistas increíbles de diferentes puntos de Mallorca.

Imprescindible llevar agua, algo de comida, calzado cómodo y la cámara lista: cada rincón es una postal.

La ruta de los miradores por la Serra de Tramuntana / dm

Sa Costera con baño en Cala Tuent

De dificultad media y unas cuatro horas de duración, esta ruta de dificultad media, de unas cuatro horas de duración, tiene un camino empedrado que te llevará por tierras de marjades para abrirte camino hacia casas y bosques.

Un desnivel para llegar al coll de Biniamar iniciará el camino de sa Costera que te llevará hasta Cala Tuent. Aprovecha un día de sol para hacer un baño en una zona espectacular de Mallorca.

Cala Tuent, en Mallorca / El playólogo

El camí de sa Marina y coca de patata en Valldemossa

La ruta más corta y sencilla, de poco más de una hora (solo ida). Une las possessions de Son Ferrandell y Son Olesa con el puerto de Valldemossa, entre caminos empedrados y vistas hacia sa Marina y sa Foradada.

Una vez en el puerto, se puede alargar hasta sa Cadireta, uno de los terrenos más antiguos de la isla. Recomendación extra: antes o después del paseo, probar una coca de patata con chocolate en Valldemossa, uno de los pueblos más visitados y bonitos de Mallorca.