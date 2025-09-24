Diandra Douglas, exmujer de Michael Douglas, se casa con un hermanastro de Lady Di

Diandra Douglas, exmujer del actor y productor Michael Douglas y muy ligada a Mallorca, se ha convertido en la condesa de Dartmouth tras haber contraído matrimonio con William Legge, hermanastro de Lady Di.

El enlace se ha conocido después de que el Daily Mail haya publicado que William Legge, de 76 años, hijo de la madrastra de Diana de Gales y décimo conde de Dartmouth, se ha casado con Diandra Douglas, de 69 años, en Gibraltar la pasada semana.

"Fue una ceremonia pequeña y privada en la oficina de registro de Gibraltar con sólo uno o dos invitados", ha relatado un amigo de la pareja al tabloide británico.

Diandra y Michael Douglas en s'Estaca. / DM

Diandra Luker (apellido de soltera) se ha convertido así en pariente de la fallecida Lady Di, ya que la madre de su actual marido contrajo matrimonio con el padre de Diana Spencer. Durante más de 20 años, la productora cinematográfica y ahora condesa de Dartmouth estuvo unida a Michael Douglas, con quien se casó en 1977 y acabó divorciándose en el año 2000. Fue ella la que trajo al actor norteamericano a Mallorca por primera vez, donde compraron s’Estaca, casa que aún posee él. De esa unión nació Cameron, el único hijo en común de la pareja.

Tras el divorcio de la estrella, Diandra Douglas ha continuado visitando Mallorca y en 2014 fue distinguida con el premio Mallorquines de Verano. Durante años, la expareja compartió s’Estaca, que finalmente acabó comprando el hijo de Kirk Douglas.

Tal como recuerda el Daily Mail, el conde de Dartmouth, exmiembro del UKIP (Partido de la Independencia del Reino Unido) en el Parlamento Europeo, estuvo casado con la modelo Fiona Campbell y también tiene un hijo, Gerald, de su relación con la productora de televisión Claire Kavanagh.