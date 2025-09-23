La sorpresa de una mallorquina al descubrir en Puerto Rico un dulce típico inspirado en Mallorca: "Qué fuerte"

La creadora de contenido Marga Bermúdez ha compartido en redes la curiosa experiencia que vivió durante su viaje a Puerto Rico, cuando descubrió un dulce típico del país caribeño directamente inspirado en Mallorca. Se trata de las “Mallorcas”, una versión local de la ensaimada que ha sorprendido a la mallorquina tanto por su sabor como por el homenaje que rinde a su tierra.

Un local llamado “Mallorca” en pleno Viejo San Juan

“Qué fuerte, esto no me lo esperaba para nada”, empieza diciendo Bermúdez en el vídeo, mientras muestra una cafetería llamada precisamente “Mallorca” en el corazón del Viejo San Juan. Allí descubrió este dulce, de aspecto muy similar a la ensaimada mallorquina, acompañado además de un mural en la pared que reproduce el paseo marítimo de Palma y la Seu.

Aunque las “Mallorcas” comparten el aspecto de espiral, la creadora explica que la masa es diferente: “Es más compacta, tiene menos manteca, está muy rica, está calentita”. Lo más habitual, sin embargo, no es comerlas solas, sino rellenas de jamón y queso y servidas calientes, a modo de bocadillo: “Está muy buena la combinación. Es diferente a la nuestra, pero está rica y así hecha a sandwichito”, comenta en el vídeo.

Ilusión y conexión entre culturas

Más allá de la degustación, Bermúdez confiesa que el hallazgo le emocionó: “Me ha hecho mucha ilusión”. La sorpresa de la creadora ha despertado curiosidad entre sus seguidores, muchos de los cuales no conocían la existencia de este dulce puertorriqueño que, aunque distinto, mantiene un claro vínculo con Mallorca y su producto más icónico.