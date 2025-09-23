Se reaviva el debate sobre los falsos orígenes mallorquines de Hillary Baldwin: "Llevar la etiqueta de inmigrante como disfraz es deplorable”
La participación de la mujer de Alec Baldwin en 'Bailando con las Estrellas' vuelve a poner en el centro la polémica sobre su supuesta infancia en Mallorca
La participación de Hillary Baldwin, esposa del actor Alec Baldwin, en el programa ‘Bailando con las Estrellas’, ha vuelto a abrir el debate sobre su origen y su infancia. Durante años se había dado por hecho que la celebrity había nacido en Mallorca y que parte de su juventud transcurrió en la isla, pero la propia Baldwin tuvo que aclarar hace pocos años que su historia no era del todo cierta.
Nacida en Boston, criada entre dos culturas
En un vídeo que compartió en redes, Baldwin aseguró: “Nací en Boston y crecí entre Massachusetts y España. Mis padres y mi hermano viven en España y yo elegí vivir aquí, en Estados Unidos. En mi casa se celebran ambas culturas. Entiendo que mi historia es un poco diferente, pero es mía y me siento orgullosa de ella”.
La celebrity también aclaró su nombre real: “Cuando era niña, en Estados Unidos, utilizaba Hillary y en España, Hilaria. Mi familia me llama Hilaria, pero cualquiera de los dos nombres está bien”. Baldwin ha expresado su hartazgo ante los intentos de etiquetarla exclusivamente como española o estadounidense: “¿No se pueden ser ambas cosas? Es frustrante que esa sea mi historia”.
Críticas desde Estados Unidos
La polémica se ha intensificado con declaraciones de una periodista estadounidense, que calificó como “deplorable” el hecho de fingir ser inmigrante: “Hillary Baldwin, la mujer española de Alec Baldwin, de Mallorca, va a ‘Bailando con las Estrellas’. Como hija de inmigrantes, uno siempre quiere ser aceptado, pero fingir un acento y un estatus de inmigrante como disfraz me parece muy raro”.
La periodista también destacó que Baldwin asistió a un colegio privado en Boston, mientras sus padres veraneaban en España, y que su familia mantiene un estilo de vida que combina ambos países, al tiempo que remarca que “no creo que nadie se tenga que avergonzar de dónde viene, incluso si es de Boston”.
