Prensa Ibérica impulsa un proyecto tecnológico para empresas que permite conocer el perfil digital de los consumidores y blinda la protección de datos

La construcción de un ecosistema de confianza para el intercambio de datos fue el eje central del Taller CRED: Construyendo Espacios de Datos, una jornada que reunió a decenas de promotores, expertos tecnológicos y representantes institucionales en torno al reto colectivo de los espacios de datos sectoriales. El encuentro fue clave para afianzar el despliegue del Plan de Impulso a los Espacios de Datos promovido por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, con financiación de la Unión Europea – Next Generation EU.

En este marco, Recursos en la Red (ReR) —tecnológica del grupo Prensa Ibérica— presentó su proyecto Phlox, un espacio de datos orientado inicialmente al sector del comercio que plantea la creación de un entorno compartido donde empresas puedan intercambiar información sobre los intereses y hábitos de los consumidores digitales. Alberto Mera, director de desarrollo de negocio de ReR, expuso la propuesta Phlox en una de las sesiones del taller ante los comparecientes.

“La confianza es la condición indispensable para que los espacios de datos funcionen. Nuestro objetivo con Phlox es doble: garantizar la privacidad del usuario, democratizar el conocimiento sobre los consumidores digitales y generar nuevas líneas de negocio para las empresas. Hoy, el conocimiento sobre los consumidores digitales está concentrado en manos de unas pocas tecnológicas globales”, defendió Mera durante su intervención.

El proyecto Phlox, promovido por ReR y apoyado en la primera convocatoria del CRED, propone un entorno descentralizado para que cualquier empresa pueda intercambiar datos y servicios digitales de forma segura y transparente. Basado en el consentimiento explícito del usuario y en el uso del hash de email como identificador digital persistente, Phlox permite la compartición y el enriquecimiento de datos sectoriales, con el objetivo de impulsar la competitividad empresarial en el ecosistema digital europeo.

Entre los casos de uso presentados, se incluyó la posibilidad de que negocios con conocimiento parcial de sus clientes colaboren para ofrecer servicios mejor dirigidos, e incluso generar ingresos compartiendo conocimiento de forma segura. “No se trata solo de tecnología. Se trata de romper silos y construir un ecosistema de colaboración real, que beneficie a todos”, remarcó Mera.

La jornada también sirvió para abordar otras tres temáticas clave: interoperabilidad y arquitectura, captación y compromiso de participantes y modelo de negocio y sostenibilidad. Participaron en mesas redondas representantes de empresas como LKS Next, Gestamp, LIN3S y AIC, así como de entidades como la Fundación IDIS y el Clúster GAIA.

El evento evidenció el papel crucial de la colaboración público-privada y la madurez creciente del tejido tecnológico español para liderar el desarrollo de espacios de datos a escala europea.