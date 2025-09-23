Lío Mallorca despide su tercera temporada con dos 'closings' de ensueño

Lío Mallorca se despide del verano tras una tercera temporada de auténtico éxito, consolidándose como uno de los grandes referentes internacionales del entretenimiento. Con el sello único de glamour, música en vivo, espectáculo, gastronomía de autor y la mejor energía de la isla, el icónico cabaret y club anuncia dos closing parties que nadie se puede perder y cuyas entradas ya están disponibles.

Closing Cabaret – 4 de octubre

Una última noche para vivir la magia del cabaret que ha hecho vibrar a miles de asistentes este verano. El escenario de Lío se llenará de arte, sensualidad, música y coreografías espectaculares, en un show “Back to the future” que promete dejar huella y cerrar con broche de oro una temporada inolvidable. Para esta clausura inolvidable, el line-up reúne a Javi Bora, Paco Colombàs, Paul Lomax y Dan Le Blonde, un cartel de lujo que promete hacer temblar la pista hasta el amanecer y despedir el verano con la noche más salvaje del Mediterráneo.

Y aunque el telón del cabaret baje el 4 de octubre, la magia de Lío seguirá latiendo en la noche mallorquina: el club permanecerá abierto cada jueves, viernes y sábado desde las 23:30 hasta bien entrada la madrugada, convirtiéndose en el punto de encuentro obligado para los amantes de la música más elegante y vibrante.

Closing weekend club – 30 y 31 de octubre

El 30 octubre se celebrará el closing de la fiesta más auténtica y vintage de la temporada: Nostalgia, y el 31 de octubre el espíritu más atrevido y vibrante llega a Lío con una fiesta de Halloween de alto voltaje. Gracias a 2Quilos el club se transformará en un escenario lleno de misterio, máscaras, disfraces y ritmos electrizantes para una noche que pondrá fin a la temporada con pura intensidad.

La tercera temporada de Lío Mallorca ha sido un triunfo absoluto que consolida a la isla en el mapa mundial del lujo, el ocio y la cultura contemporánea. Cada noche, el público se ha sumergido en un universo donde el cabaret más rompedor se funde con el clubbing de vanguardia y la alta gastronomía firmada por el chef con estrella Michelin Andreu Genestra, quien ha elevado la experiencia culinaria a un ritual sensorial de categoría mundial.

“Estamos muy orgullosos de la increíble acogida que ha tenido esta temporada. Lío se ha convertido en una cita imprescindible en la agenda de Mallorca y despedir el verano con estos dos closing es la mejor manera de celebrarlo”, destacan desde la dirección.

Lío ha sido elegido, esta temporada, espacio oficial de celebración de grandes acontecimientos internacionales como el Atlàntida Mallorca Film Fest o la Copa del Rey de Vela, reafirmando su posición como el lugar donde convergen la cultura, el entretenimiento y la vida social en el corazón del Mediterráneo.