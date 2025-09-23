Toros
Curro Romero, ingresado en el hospital tras sufrir una nueva crisis respiratoria
El Faraón de Camas lleva ingresado desde este lunes por una neumonía tras pasar el covid
Antonio Muñoz
Curro Romero sufre un nuevo revés a su estado de salud. El Faraón de Camas permanece ingresado desde este pasado lunes en el Hospital Macarena de Sevilla, donde se recupera de una grave crisis respiratoria, según ha avanzado Informalia y han confirmado fuentes cercanas a su familia.
El maestro de Camas, de 91 años, contrajo hace unos días la covid y presenta ahora un cuadro de neumonía que lo ha obligado a permanecer en observación y con las visitas restringidas. A su lado está Carmen Tello siendo su mejor apoyo y esperando a que mejore la situación para regresar a su domicilio en los próximos días.
"Ha pasado la noche tranquilo, evoluciona bien y está pendiente de ser trasladado a una habitación", han explicado las mismas fuentes a EFE, que se muestran optimistas por la evolución del torero sin dejar de advertir su avanzada edad y el delicado estado de su salud.
Un nuevo ingreso hospitalario
Hay que recordar que ya estuvo ingresado el pasado mes de mayo hasta en dos ocasiones por una crisis respiratoria y una infección de orina. Justo un año antes, en 2024 sufrió la fractura de la cabeza del fémur, por la que fue intervenido en el Macarena, centro de referencia para el matador camero que hace cinco años superó un cáncer de laringe.
- Nueve restaurantes, mil raciones cada uno: todo a punto para la Fira del Variat
- David Jiménez, abogado: 'Si llevas mucho tiempo viviendo en una casa, aunque no seas dueño, puedes convertirte en el propietario
- Fincas rústicas de Calvià salen a la venta por millones con la promesa de que se podrán construir viviendas con la Ley Prohens
- Multa de hasta 60.000 euros a un pescador profesional por faenar ilegalmente en la Reserva Marina del Llevant de Mallorca
- Paralizan la demolición del edificio de 31 de Desembre diseñado por Gaspar Bennazar
- Condenada una parturienta por agredir a una sanitaria en el hospital de Son Llàtzer en Palma
- Fraude con casas vacacionales en Mallorca: “No tenemos noticias del dueño de la agencia inmobiliaria, no ha pagado a nadie”
- Un empresario norteamericano compra una 'joya' inmobiliaria de Valldemossa, la finca de sa Talaia