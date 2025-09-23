Crimen en 'Masterchef Celebrity' contra este postre emblemático de Baleares

El programa de 'Masterchef Celebrity' rodado en Formentera y que emitió en la noche de este lunes la primera cadena de RTVE ofreció algunas versiones más que cuestionables de platos típicos de las islas, aunque sin duda la palma se la llevó el flaó, con el que se cometió un auténtico crimen.

La tradicional tarta de queso y hierbabuena ibicenca acabó convertida en un platito de queso desmigado y miel con alguna hojita de la hierba aromática por encima, tras los clamorosos fallos convertidos por los concursantes.

El paisaje de Formentera fue el gran protagonista del programa / RTVE

El programa se desarrolló en el chiringuito Cala Duo, en pleno Parque Natural de ses Salines, y dio para mostrar una imagen idílica de la isla, con espectaculares imágenes a vista de dron de aguas cristalinas, faros, acantilados... Un diez para el paisaje.

Se formaron dos equipos, el rojo, comandado por el cantante maño Juanjo Bona, con Mariló Montero, Valeria Ros, Parada o Alejo Sauras en sus filas, tenía que elaborar una langosta con huevos fritos, un tradicional 'bullit de peix' y de postre unos 'macarrons de Sant Joan', rebautizados como macarrones de San Juan.

Los equipos

El equipo azul, con el actor David Amor al frente, alineaba al exfutbolista Miguel Torres, el mago Jorge Luengo, la televisiva Rosa Benito o el bullangueroTorito. Y se las tuvo que ver con un 'sofrit pagès', un 'calamar brut' y el tipiquísimo flaó, con helado de vainilla.

Los rojos acertaron con la langosta con huevos, aunque el 'bullit' nadaba literalmente en salsa, pero triunfaron los 'macarrons'. Los azules más o menos sacaron el calamar, fallaron con un 'sofrit' del que se dejaron la mitad de los ingredientes en la nevera y cometieron un auténtico crimen con el flaó.

Jordi Cruz improvisa las migas de queso con miel. / RTVE

Lo hicieron con la base más gruesa que el relleno y lo metieron tan tarde al horno que cuando tenía que salir el postre aún no estaba hecho, así que el chef Jordi Cruz hizo un invento de última hora: unas migas de queso con miel de Formentera por encima y unas hojitas de hierbabuena y un grumoso helado de vainilla.

Cruz evitó llamar a aquello flaó y se refería a la cosa como "el invento ese", luego lo llamaron "interpretación de flaó", aunque los comensales, entre los que había políticos, empresarios y personalidades de diferentes ámbitos de la isla, lo tenían claro, aquello no era el rico postre tradicional ni nada que se le pareciera.

El desastre llevó al equipo rojo a perder la prueba y se fue directo a la eliminación, que terminó con la salida del programa de la periodista y escritora Valeria Vegas.

Un crimen que tuvo su castigo, aunque ella precisamente no fue la que perpetró el flaó menos flaó de la historia.