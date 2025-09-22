COCINAS Y COCINEROS CON ESTRELLA
Santi Taura en U Mayol, Cala Sant Vicenç
Ahora que el calor remite, sigue siendo un buen momento para disfrutar de un día en la Cala Sant Vicenç y una buena comida en el restaurante U Mayol, en los bajos del hotel El Vicenç de la Mar.
Su propuesta gastronómica es atractiva, divertida y con un punto informal.
El menú comienza con un pan extraordinario, crujiente y suave acompañado del all i oli de la casa, aderezado con hierbas y unas aceitunas aliñadas con aceite de oliva, no hay que abusar.
Le siguen tres entrantes que comienzan con la singular Gilda (o mejor dicho supergilda), el original mini bocata de calamares, y una ensaladilla con toques marinos, sencillamente irresistible.
Como plato principal, podéis elegir entre carne o pescado. Del mar, la Lubina a la brasa con patatas a lo pobre, el toque de la cocción deja suaves notas de ahumado. Si queréis potencia, el entrecot de vaca reposado a la brasa es la opción adecuada.
Final de película con la tarta fina de manzana con helado de almendra mallorquina.
Todo ello regado con tres vinos de la bodega pollencina de Can Axartell, blanco, rosado y tinto que rayan a gran altura.
Todo ello por 65,00€. Hasta final de octubre.
