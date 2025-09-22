Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

COCINAS Y COCINEROS CON ESTRELLA

Santi Taura en U Mayol, Cala Sant Vicenç

Lubina a la brasa con patatas a lo pobre.

Lubina a la brasa con patatas a lo pobre.

Redacción Especiales

Palma

Ahora que el calor remite, sigue siendo un buen momento para disfrutar de un día en la Cala Sant Vicenç y una buena comida en el restaurante U Mayol, en los bajos del hotel El Vicenç de la Mar.

Su propuesta gastronómica es atractiva, divertida y con un punto informal.

El menú comienza con un pan extraordinario, crujiente y suave acompañado del all i oli de la casa, aderezado con hierbas y unas aceitunas aliñadas con aceite de oliva, no hay que abusar.

Le siguen tres entrantes que comienzan con la singular Gilda (o mejor dicho supergilda), el original mini bocata de calamares, y una ensaladilla con toques marinos, sencillamente irresistible.

Gilda

Gilda / .

Como plato principal, podéis elegir entre carne o pescado. Del mar, la Lubina a la brasa con patatas a lo pobre, el toque de la cocción deja suaves notas de ahumado. Si queréis potencia, el entrecot de vaca reposado a la brasa es la opción adecuada.

Final de película con la tarta fina de manzana con helado de almendra mallorquina.

Tarta fina de manzana con helado de almendra mallorquina

Tarta fina de manzana con helado de almendra mallorquina / .

Todo ello regado con tres vinos de la bodega pollencina de Can Axartell, blanco, rosado y tinto que rayan a gran altura.

Todo ello por 65,00€. Hasta final de octubre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents