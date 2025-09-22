Protos presenta su rosado más especial

Parcela de Sallana es el nuevo vino de la bodega vallisoletana Protos. Se trata de un rosado pálido de la añada 2024 elaborado bajo la ampara de la denominación de origen Cigales, fruto de un 'coupage' de uvas ecológicas de tempranillo (70%), garnacha gris (20%) y albillo (10%).

Las cepas, de 34 años, provienen de una parcela del pueblo de Cubillas de Santa Marta, a 800 metros de altitud. Antes de desfangar, el mosto se sometió a una maceración en frío con sus sedimentos durante 10 días, lo que aportó más aromas y lípidos para obtener un vino más redondo y suave. Tras la fermentación, una parte del vino evoluciona en barricas de roble francés, con sus lías; y la otra parte reposa en depósito de acero inoxidable con sus lías un mínimo de medio año. El resultado es un vino expresivo y delicado, con notas de frutas rojas y reminiscencias de cítricos con una entrada amplia en boca y un final largo.