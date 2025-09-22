Julio, sobre la arena, ve como su hijo de espaldas, los brazos hacia atrás, las rodillas flexionadas, el cuerpo hacia adelante, avanza en el mar, dubitativo, paso a paso. Hay pocas cosas tan reales y tangibles como el miedo. Acecha en cualquier situación, con diversos grados. Todos lo sentimos.

También anida en la ficción. Un sinfín de obras lo abordan en todos los formatos y bajo diferentes aspectos. El miedo a la naturaleza, a las catástrofes climáticas, a recibir la peor noticia en un hospital, a ser abandonado, a morir en soledad.

En este caso se trata de la «distancia de rescate», un concepto que refiere a la distancia física o temporal que calcula un padre o una madre con su hijo para salvarlo de un peligro inminente, de una amenaza.

Julio cuida a dos, tres metros, que Facu no resbale, no caiga de frente ni hacia atrás. No sea cosa que haya que salir volando a Son Espases o al centro de salud más cercano.

Alerta, protección y riesgo se conjugan en esta situación cotidiana que viven los padres de niños pequeños.

Sobre esta idea se construye el prodigio narrativo Distancia de rescate, la novela de la escritora argentina Samanta Schweblin reeditada recientemente, un artificio literario con elementos de terror.

Con un lenguaje onírico, de cierta extrañeza, explora la maternidad y el drama ecológico en una atmósfera de tensión psicológica.

La distancia de rescate sería como un hilo invisible, metáfora del cordón umbilical. El niño se aleja y el hilo se estira hasta que se puede romper. Ya roto, el padre o la madre no llegarán a tiempo si el niño está en peligro.

Amanda, la protagonista, tiene una hija que se llama Nina. Una vez ambas se fueron de vacaciones al campo y una tragedia les frustró el descanso. Amanda habla sobre eso con un niño, cuya identidad se desvela poco a poco.

Un fragmento dice así:

—«¿Por qué las madres hacen eso?

—¿Qué cosa?

—Lo de ir por delante de lo que podría ocurrir, lo de la distancia de rescate.

—Es porque tarde o temprano sucederá algo terrible. Mi abuela se lo hizo saber a mi madre, toda su infancia, mi madre me lo hizo saber a mí, toda mi infancia, a mí me toca ocuparme de Nina».

De este modo, la prosa de Schweblin establece en la novela un estado de alarma inquietante y perdurable donde el miedo se transmite de generación en generación.

Julio, que es biólogo marino y especialista en cambio climático, atraviesa una situación parecida. No le quita a Facu los ojos de encima.

Mira la orilla, advierte la suciedad. La cantidad de plástico que trae la marea, las cajitas de cigarrillos que cubren las piedras, los paquetes de galletitas montados en las olas.

También es sabio o loco o las dos cosas. Deja hacer, probar, equivocarse, resbalarse, perderse, volverlo a intentar. «Facu tiene que hacer su experiencia», piensa, mientras cruza los dedos y vigila con atención. Como si todo fuera una novela de terror, la realidad o algo parecido.