El concurso de hamburguesas 'Sa Millor 2025' ya tiene finalistas

El concurso de hamburguesas de las Islas Baleares, que pretende encontrar la mejor del archipiélago, ya tiene finalistas. Un total de 16 participantes han conseguido conquistar a los comensales y superar la primera fase del certamen, que consistía en la degustación y votación del público.

Durante los meses de mayo, junio y julio, el público pudo votar sus hamburguesas favoritas; ahora es el turno del jurado, que durante septiembre y octubre tendrá que catar y deliberar qué establecimiento de cada isla se lleva el premio a la mejor.

Hamburguesas finalistas de Mallorca

Esta es la lista de las siete participantes mallorquinas que han pasado la primera fase del concurso:

Demon Premium (Catando Burguer)

La Adictiva 3.0 (Doce Campos)

Messi Burger (Surikata Burger)

La Emily (TO-DO)

La del chef (Bugambilia Street)

Balear Doble Smash (Bocatas y Bocados Café)

Sa Rosa (Burger Club)

Finalistas de Ibiza y Menorca

El recuento de finalistas de cada isla se ha hecho en función del número de habitantes y de manera proporcional: en el caso de Menorca, de las 15 hamburguesas inscritas en un inicio, 4 han sido finalistas; en Ibiza y Formentera se presentaron 13 en total y han resultado finalistas 3 y 2 respectivamente.

Deliberación final

El ganador tras la deliberación final del jurado se conocerá a finales de año, donde se sabrán los nombres de las propuestas vecedoras, que se determinarán combinando la puntuación del jurado con la votación del público. No solo se nombrará la mejor hamburguesa general, sino también los tres primeros puestos de cada isla.