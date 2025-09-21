Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteos

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 21 de septiembre de 2025

Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 21 de septiembre de 2025.

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 21 de septiembre de 2025.

Redacción

El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 21 de septiembre de 2025 es: 41, 33, 16, 48 y 4, siendo el número clave el 1.

Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.

 El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.

¿Cuáles son los premios?

En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

  • 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
  • 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
  • 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
  • 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
  • Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una nueva promoción de 15 villas de lujo con piscina privada acentúa la transformación del entorno de Peguera
  2. David Jiménez, abogado: 'Si llevas mucho tiempo viviendo en una casa, aunque no seas dueño, puedes convertirte en el propietario
  3. Israel tiene siete hoteles en Baleares y en paz, de la cadena Leonardo
  4. Una trabajadora de Son Llàtzer borró adrede los datos de 1.712 embriones congelados
  5. Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
  6. Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
  7. La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
  8. De almacenes centenarios a apartamentos turísticos: Casa Roca abrirá sus puertas a principios de 2026 como aparthotel boutique

Portugal reconoce al Estado palestino

Portugal reconoce al Estado palestino

Tadeo Baruffato y Victoria Benavides vencen en el Port de Palma Triathlon

Tadeo Baruffato y Victoria Benavides vencen en el Port de Palma Triathlon

Trump, dispuesto a defender a Polonia y los Bálticos si siguen las incursiones aéreas rusas

Trump, dispuesto a defender a Polonia y los Bálticos si siguen las incursiones aéreas rusas

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 21 de septiembre de 2025

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 21 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del domingo 21 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del domingo 21 de septiembre de 2025

Cazas alemanes interceptan un aparato ruso de reconocimiento sobre el mar Báltico

Cazas alemanes interceptan un aparato ruso de reconocimiento sobre el mar Báltico

La película ‘Un paseo por el Borne’, premiada en un festival de Los Ángeles

La película ‘Un paseo por el Borne’, premiada en un festival de Los Ángeles

Las tormentas que llegan a Mallorca esta noche aumentan los retrasos en el aeropuerto de Palma antes de que se active la alerta naranja

Las tormentas que llegan a Mallorca esta noche aumentan los retrasos en el aeropuerto de Palma antes de que se active la alerta naranja
Tracking Pixel Contents