Seis cosas gratis que (seguramente) no sabías que se podían pedir en un avión

En los trayectos intercontinentales, muchas aerolíneas cargan a bordo pequeños extras que casi nadie pide.

No son un “derecho” garantizado en todas las compañías ni en todas las cabinas, pero existen y, a menudo, te los dan si los pides con amabilidad.

Aquí va la guía práctica y en qué condiciones suele estar disponible.

Qué SÍ suele haber

Calcetines y antifaz (sleep kit).- En largo radio, varias aerolíneas reparten kits de cortesía con calcetines, antifaz, tapones y cepillo de dientes; en otras, los tienen a bordo y te los dan si los pides. Ejemplos comunes en el sector incluyen que algunas compañías de red los ofrezcan en Economy en vuelos largos seleccionados y que los kits más completos estén asegurados en cabinas Premium/Business.

Tapones de oído.- Frecuentes dentro de los amenity kits; si no vienen en tu asiento, es habitual que la tripulación tenga algunas unidades "a petición".

Kit dental (cepillo + pasta).- Presente en muchos kits de largo radio. Si no está a la vista, pídelos: suele haber stock limitado en galley.

Productos de higiene femenina (por si surge la urgencia).- No existe una norma universal que obligue a llevarlos, pero algunas aerolíneas sí los cargan y los entregan a petición. La disponibilidad varía por compañía, ruta y avión.

Kits/paquetes para peques (colores, juegos, pegatinas).- Varias aerolíneas entregan packs infantiles gratuitos en largo radio. Si viajas con niños, pregunta al inicio del vuelo: se agotan.

Comida o tentempiés extra (si sobra).- En internacional largo radio suele haber snack de mitad de vuelo o bandejas en galley. Si queda comida tras el servicio, muchas tripulaciones pueden ofrecerte una ración adicional si la pides y hay stock. No es un "derecho": depende del remanente y de la política interna.

Cómo pedir (y cuándo funciona)

Sé específico y amable: “¿Tendrían un set de cepillo de dientes o unos tapones?” funciona mejor que “¿tienen algo gratis?”. El momento cuenta: pide tras el primer servicio, cuando la cabina se estabiliza. Acepta el “no” con deportividad: algunos extras no están cargados en todas las rutas o cabinas (o se acabaron). Familias: pregunta por packs infantiles nada más sentarte o al despegar; vuelan.

Lo que NO debes dar por hecho

Economy ≠ amenity garantizado : en muchas compañías los neceseres completos se reservan para Premium/Business; en Turista pueden existir a bordo pero solo a demanda y si hay unidades.

Higiene femenina : no está normalizada en todo el sector; pregunta y, si puedes, lleva un "plan B".

: no está normalizada en todo el sector; pregunta y, si puedes, lleva un “plan B”. Comida extra: depende del remanente y de las políticas internas; lo que sí es común en largo radio son snacks/agua entre servicios.

Checklist exprés antes de volar

En vuelos de más de 6–8 h , pregunta por: antifaz, tapones, calcetines, cepillo/pasta (cambia mucho entre aerolíneas/cabinas).

¿Viajas con peques? Activity pack al despegar.

¿Te preocupa el hambre? Localiza el galley con snacks a mitad de vuelo y pide agua siempre que quieras.

¿Posible menstruación? Pregunta a la tripulación; puede que tengan toallas/tampones, pero no es universal.

En resumen, en los vuelos largos muchas compañías llevan a bordo calcetines, antifaz, tapones, kit dental y packs para niños, e incluso snacks extra… pero no siempre los verás en el asiento: pídelos. Y recuerda: algunas cosas (sobre todo higiene femenina y “segunda ración”) dependen del stock y de la política de cada aerolínea.