Se apaga una estrella

Esta semana nos ha pillado desprevenidos, como esas tardes de septiembre en que no sabes si llevar chaqueta o no, la muerte de Robert Redford a los 89 años. Ha sido ese frío repentino que te recuerda que el otoño ya está aquí, y con él, el final de una época.

Redford se va llevándose consigo los últimos vestigios de ese Hollywood que sabía ser elegante sin perder el alma. Fue de esos galanes que podían ser vulnerables sin dejar de ser irresistibles, frágiles sin perder magnetismo. Un sex symbol con conciencia, un director que no temía hurgar en las heridas de América, un héroe americano que jamás necesitó gritar para hacerse oír. Tenía esa masculinidad nueva que se atrevía a mostrar las grietas sin perder el encanto.

Mientras nosotros seguimos con nuestro eterno dilema de «no tengo naaaaaada que ponerme» -ese síndrome que nos ataca cada cambio de estación como un resfriado puntual-, él mantuvo siempre ese estilo propio, esa elegancia natural que ni el tiempo ni las modas lograron alterar.

Y así, entre esperar el olor a tierra mojada propio del otoño y deshojar la margarita de nuestro armario, seguimos fieles a nuestras citas con la cultura. Porque, aunque ya no tengamos galanes como él, la vida social continúa con esa misma búsqueda de autenticidad que Redford encarnaba. Entre exposiciones, conciertos y presentaciones, seguimos buscando esos momentos que nos conecten con algo real, algo que nos emocione como lo hacían sus películas. Y para no perdernos ninguna de esas citas que alimentan el alma −y que nos ayudan a decidir qué ponernos para cada ocasión−, aquí está nuestra crónica social con todos los eventos de la semana. ¡Vamos allá!

1. Noche de arte y sabores

El Museu de Mallorca se transformó en escenario de excepción para inaugurar los actos previos a la Diada con dos propuestas que despertaron los sentidos de los asistentes.

La jornada comenzó con la apertura de



, la provocadora exposición de Bernardí Roig que convierte la ausencia de los Bous de Costitx en protagonista. Su instalación fantasmagórica, acompañada por los estruendosos ritmos de Sa Fil·loxera de l’Infern, creó una atmósfera única donde las piezas arqueológicas «estuvieron presentes sin estarlo», como explicó el artista. Las copias realizadas por Roig dialogan con otras históricas de los años 30 y 80, demostrando que el reclamo por el regreso de estas piezas es una constante histórica.

La velada culminó con la presentación de



, la exclusiva colección de bombones de Narez & Cuart en colaboración con la chef Tina Bestard. Tres sabores honran las culturas que han forjado la isla: sobrasada, cuatro especies y albaricoque de galta rotja. Este último destaca por su confitura elaborada mediante una antigua técnica de cocción durante 21 días.

Una noche donde arte y gastronomía reivindicaron la memoria mallorquina con pasión contemporánea.

2. Nuestros valores más auténticos

El Teatre Principal de Palma acogió la emotiva ceremonia donde el Consell de Mallorca honró a quienes han forjado la identidad de la isla con su dedicación excepcional. Trece medallas de honor, nueve premios Jaume II y tres distinciones especiales reconocieron trayectorias diversas pero unidas por el amor a la isla.

El homenaje póstumo a figuras como Francesc Pomar, el visionario pastelero, Jeroni Albertí, arquitecto de la transición democrática, y el expresident del Govern Francesc Antich, se combinó con el reconocimiento a jóvenes talentos como Pau Cladera Marroig, compositor de apenas 18 años. Las Germanetes dels Pobres recibieron una ovación por su labor con mayores vulnerables, mientras las Dones marjaleres de sa Pobla simbolizaron el esfuerzo silencioso que construye territorios.

La innovación estuvo presente con Garden Hotels y su compromiso sostenible, junto a empresas centenarias como Licors Moyà y Forn des Pla de na Tesa, guardianes de tradiciones artesanales. El deporte brilló con Álex Sánchez Palomero, campeón paralímpico, y Toni Frontera, leyenda del trote mallorquín.

La cultura popular tuvo su espacio con Madò Pereta, mientras asociaciones como Siloé y Deporte para la Igualdad demostraron que la solidaridad define el carácter isleño. Una velada que confirmó que Mallorca se construye con gestos grandes y pequeños de compromiso cotidiano.

3. Mallorca se vistió de arcoíris

Una vez más, Mallorca se vistió de gala para acoger el ELLA Festival, esa cita ineludible que convierte la isla en el corazón de la cultura LGBTQ+ europea. Durante diez días mágicos, más de veinte nacionalidades se dieron cita bajo el sol mediterráneo para celebrar la diversidad en su máxima expresión.

La gran novedad de esta edición fue la alianza con UK Black Pride, un encuentro que añadió capas de riqueza cultural al ya de por sí animado programa. Entre conciertos al atardecer y charlas inspiradoras, nombres como Lady Phyll, Daniela Vallejo o la brasileña Gisele Palma tejieron historias de resistencia y esperanza.

La cantante Sheela Gathright puso la banda sonora a unas jornadas donde el arte, la gastronomía y la naturaleza mallorquina se fundieron con la energía de una comunidad global.

Con Martina Benvenutto como anfitriona perfecta, este festival demostró una vez más que Mallorca no solo es paraíso de playas, sino también refugio seguro donde la autenticidad encuentra su hogar.

4. Ocho guerreras

La luz del Teatre Principal iluminó historias de coraje extraordinario con Sacar pecho, un documental que convierte el dolor en esperanza y la montaña en medicina. Ocho mujeres que han librado su batalla contra el cáncer de mama encontraron en la Serra de Tramuntana el escenario perfecto para su particular victoria.

Cada piedra del sendero fue testigo de lágrimas y sonrisas, de momentos de agotamiento transformados en pura determinación. Las protagonistas demostraron que cuando las fuerzas físicas flaquean, el espíritu puede mover montañas literalmente.

Nacido del compromiso de los equipos médicos de Son Espases e Inca, respaldado por la Fundación Solti, este proyecto abraza a las 800 mujeres que cada año enfrentan este diagnóstico en Balears. Llorenç Galmés, presidente del Consell, definió la obra como «la voz clara y valiente» de quienes transforman el sufrimiento en fortaleza.

Dirigida por Rubén Capilla y Àlex Rodríguez, y producida por Vivirdelcuento Comunicació, esta emotiva carta de amor a la resistencia femenina demuestra que la naturaleza, el deporte y la amistad pueden ser los mejores aliados en la sanación. Un documental que sanará tanto como conmoverá.

5. El arte que despierta emociones

Javi Luque ha convertido Studio Gallery Mallorca en un universo donde lo cotidiano cobra vida propia. Su última exposición es una celebración vibrante que mezcla texturas naturales con energía pop, creando un diálogo fascinante entre épocas y estilos.

Con una clara influencia de los años 80, el artista juega magistralmente entre lo figurativo y lo abstracto, fusionando elementos aparentemente opuestos: lo salvaje convive con lo armónico, lo digital abraza lo analógico. Esta dualidad constante invita al espectador a redescubrir la belleza oculta en detalles que habitualmente pasan desapercibidos.

Las formas orgánicas danzan en las paredes de la galería, creando un ambiente donde cada obra busca algo más profundo que la simple contemplación. Luque no pretende decorar espacios, sino despertar sensaciones, generar esa chispa especial que conecta con las emociones más auténticas.

Una propuesta artística que demuestra cómo el arte contemporáneo puede transformar nuestra percepción de la realidad cotidiana, convirtiendo cada visita en una experiencia visual única y transformadora.