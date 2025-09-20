Profitness: vanguardia del deporte y la salud en Ocimax

Desde hace más de veinte años, la mejor oferta de ocio por metro cuadrado sin salir de Palma se encuentra en Ocimax. Pocos son los que desconocen el placer de disfrutar de una buena película en sus salas de cine. O la ilusión de saber que, tras los créditos finales, les aguarda una sabrosa hamburguesa, una pizza artesana o una delicia asiática (y estas son solo algunas de las muchas opciones de manjares que llevarse a la boca). Un clásico plan que no caduca. Además, los visitantes de Ocimax tienen a su disposición una gran diversidad de propuestas para para pasarlo en grande. Un rato jugando siempre es bienvenido, y eso es lo que ofrecen la sala de realidad virtual Another World o el reto Best Escape Room Mallorca, que vivirás en una sala llena de enigmas de la que no querrás salir (aunque deberás). Los más pequeños podrán divertirse aprendiendo en Petits Herois, gracias a la pedagogía Montessori. Hay quienes se dirigen directamente a Media Markt para renovar su teléfono móvil, electrodomésticos, o darse algún caprichito tecnológico. Otros, aprovechando la cercanía a la Vía de Cintura, llevan su coche a Dava Wash para darle el mejor lavado de cara, o de chapa. Y, por supuesto, están los que van a Ocimax para mantenerse en forma, sanos y vitales: son los usuarios de Profitness, un espacio acogedor y moderno que respira salud y deporte, y que en estas fechas celebra dos décadas de servicio. Una efeméride que nos anima a hablar de todas las bondades de este gimnasio de vanguardia.

Las perfectas instalaciones de gimnasio

Los amantes del fitness encuentran en Profitness el mejor lugar en el que alcanzar sus metas de forma dinámica. El centro está dotado de maquinaria de última generación y una amplia variedad de equipos de entrenamiento, ofreciendo todas las herramientas necesarias para un ejercicio completo y efectivo.

Zona de bicicletas elípticas en Profitness. / Juan Gavilan

Las instalaciones incluyen zonas de cardio con cintas de correr y bicicletas elípticas, áreas de musculación con pesas libres y máquinas de fuerza, así como salas amplias destinadas a clases colectivas. Adicionalmente, el gimnasio dispone de un área de bienestar con sauna y baño turco, ideal para complementar el entrenamiento y favorecer la recuperación física.

Vista de distintas áreas de Profitness: cintas de correr, máquinas de fuerza y TRX. / .

Con un ambiente inspirador y la atención de personal especializado, este gimnasio es ideal para mejorar la salud y el bienestar, fomentar un estilo de vida activo y superar los propios límites.

Los socios y socias de Profitness siempre agradecen contar con este espacio en el que poder compartir tiempo y actividades en conjunto, o relajarse y escuchar a su cuerpo en épocas de ajetreo y estrés.

Cuidarse gracias a los programas específicos

El centro brinda atención adaptada a las necesidades de cada usuario con programas especializados:

Entrenamiento personal : sesiones con atención individualizada para optimizar el tiempo de entrenamiento y alcanzar los objetivos de manera más eficiente.

: sesiones con atención individualizada para optimizar el tiempo de entrenamiento y alcanzar los objetivos de manera más eficiente. Fisioterapia : un servicio de salud que ofrece alternativas terapéuticas no farmacológicas, orientadas a la prevención y recuperación de lesiones.

: un servicio de salud que ofrece alternativas terapéuticas no farmacológicas, orientadas a la prevención y recuperación de lesiones. Pilates máquinas: clases en grupos reducidos centradas en mejorar la estabilización de la columna y fortalecer la musculatura profunda.

Profitness dispone de los últimos equipamientos. / Juan Gavilan

Un sinfín de actividades para elegir

Por descontado, Profitness ofrece una amplia variedad de clases colectivas diseñadas para diferentes gustos y niveles de entrenamiento. Estas se agrupan en las siguientes categorías:

Baile : Zumba.

: Zumba. Cardio : Body-combat, Walking y Cycling.

: Body-combat, Walking y Cycling. Cuerpo-mente : pilates, yoga, espalda sana y estiramientos.

: pilates, yoga, espalda sana y estiramientos. Express : glute band, circuito integral, prowod, abdominales, 100% superior y TRX.

: glute band, circuito integral, prowod, abdominales, 100% superior y TRX. Fuerza : GAP estudio, GAP fuerza y body pump.

: GAP estudio, GAP fuerza y body pump. Funcional: entreno 360%.

Con esta oferta, los socios pueden elegir entre actividades dinámicas, relajantes o de alta intensidad, disfrutando de programas variados que fomentan la constancia y la motivación en el entrenamiento.

Una de las salas de Profitness dedicadas a clases dirigidas. / Juan Gavilan

A disposición del cliente durante todo el día

Si bien la franja horaria de mayor afluencia es la comprendida entre las cinco y las ocho de la tarde, el gimnasio permanece abierto de 6:15 a 22:30 de lunes a viernes (ampliado, pues hasta el pasado 15 de septiembre abría a las 6:30); y los fines de semana, de 8:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:30).

Además, Profitness está siempre contigo gracias a su aplicación, con la que llevar un seguimiento personalizado y recibir propuestas de buenos hábitos para disfrutar de una vida saludable.