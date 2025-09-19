Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Demuestra tu memoria informativa sobre las últimas noticias.
Redacción
En los últimos días han ocurrido hechos que han marcado la actualidad. ¿Cuánto recuerdas de ellos? Participa en nuestro test de actualidad, pon a prueba tus conocimientos y comprueba si estás realmente al día.
- Un guardia civil mallorquín que perseguía etarras gana a Hacienda en los tribunales
- Cambio de tiempo brusco en Mallorca: lluvias intensas y desplome térmico este fin de semana
- Colas desde las seis de la mañana y entradas agotadas: los estudiantes de Mallorca se rinden ante la primera 'biofesta' del curso
- Vecinos de Pere Garau sobre la reforma del antiguo cine Metropolitan: “Muy bonita la comisaría, pero necesitamos un centro de salud 24 horas”
- Tragedia durante unas vacaciones en Baleares: un padre de familia quedó tetrapléjico tras un accidente buceando
- “En Mallorca ya no puedes ir a la playa tranquila”: la denuncia de una joven mallorquina hace estallar las redes sociales
- Idoia Ribas: 'Vox es una estafa piramidal, me he visto presionada para transferir ingentes cantidades de dinero público al partido
- Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar