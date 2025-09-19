FAN Mallorca Shopping celebra su 9º aniversario con una gran fiesta, sorteos y actividades durante todo septiembre

FAN Mallorca Shopping cumple 9 años y lo celebra con un mes repleto de actividades, talleres y espectáculos para toda la familia, además de un gran sorteo y una fiesta de cumpleaños muy especial mañana sábado 20 de septiembre.

El centro comercial sorteará entre sus clientes una cesta de aniversario valorada en más de 2.000 euros, que incluye un reembolso de compras de 900€, entradas a Marineland y Katmandú Park, menús en restaurantes, joyas, gafas de sol, calzado, flores y muchos más regalos de las tiendas del centro. Para participar, basta con presentar tickets de compra de 30€ o más en el Punto de Atención al Cliente entre el 5 y el 20 de septiembre, además de seguir las redes sociales oficiales de FAN. El sorteo se realizará de forma pública el mismo día 20 a las 19:30h, dentro de la Gran Fiesta Aniversario.

La fiesta del 20 de septiembre tendrá lugar de 16:30h a 20:30h e incluirá talleres de mandalas, pasacalles con batucada, espectáculos de animación, reparto de tarta de cumpleaños y el esperado sorteo de la gran cesta solidaria. Será una jornada marcada por la música, la diversión y un espíritu de paz y colaboración en la que FAN quiere celebrar su trayectoria junto a clientes, familias y amigos.

Además, el aniversario se está celebrando durante todo el mes con actividades especiales. Ya se han realizado talleres y eventos como la jornada de saltos de Palma Jump o el Taller de Thermomix, ambos celebrados el pasado 13 de septiembre. Aún quedan por delante propuestas como los talleres de cañones de confeti (18 de septiembre) o de pañoletas festivas del FANKids Club (19 de septiembre), el taller gratuito de acuarela para mayores de 55 años (26 de septiembre) y el gran cierre con el show «Pulsa START» de Conte Contat (27 de septiembre), un espectáculo interactivo inspirado en el mundo de los videojuegos.

Con este programa, FAN Mallorca Shopping reafirma su compromiso de ser mucho más que un espacio de compras: un punto de encuentro y ocio donde celebrar juntos momentos especiales.