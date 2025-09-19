Bioksan Naturalmente Juntos gana el Premio Nutraforum a la mejor empresa nutracéutica nacional

La empresa Bioksan Naturalmente Juntos ha sido distinguida con el Premio Nutraforum 2025 a la mejor empresa en Nutracéutica, en el marco de los Premios Farmaforum, entregados el pasado 17 de septiembre de 2025 en IFEMA, Madrid. Este reconocimiento posiciona a Bioksan como líder en un sector cada vez más comprometido con la salud preventiva, la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social.

Los premios Farmaforum reconocen la excelencia e innovación en la industria farmacéutica, biotecnológica y de tecnologías de laboratorio, destacando los avances y contribuciones más significativos del sector.

El jurado valoró el enfoque integral de la compañía, que combina el desarrollo de productos nutracéuticos respaldados por evidencia científica con un sólido modelo de triple impacto: salud, planeta y personas. “Este premio reafirma nuestro compromiso de hacer las cosas de forma diferente, con conciencia, rigor y responsabilidad.”, señala Joaquín Solloso Román, CEO.

Bioksan obtiene el Premio Nutraforum 2025 por su enfoque integral de salud, sostenibilidad y compromiso social en el ámbito de la nutracéutica.

Referente en nutracéutica con propósito

Fundada en 2014, Bioksan ha tejido una trayectoria que va mucho más allá de los límites tradicionales del sector nutracéutico. Con un propósito de triple impacto —salud, planeta y personas—, la empresa se dedica a desarrollar soluciones eficaces y seguras a los problemas de salud mediante productos naturales respaldados por la ciencia. Bioksan se ha consolidado como un referente en innovación, compromiso social y sostenibilidad ambiental.

Su inclusión en la prestigiosa lista del Financial Times como una de las 1.000 empresas europeas de más rápido crecimiento, junto con su certificación como empresa B Corp, respaldan una filosofía empresarial donde la rentabilidad camina de la mano con el bienestar colectivo —incluyendo el de sus propios trabajadores fomentando un entorno laboral positivo, colaborativo y motivador — y el respeto por el planeta.

BIOKSAN, Premio Nutraforum, Mejor empresa en Nutracéutica. / BIOKSAN

Su catálogo destaca por una cuidada selección de productos 100% naturales, formulados con ingredientes premium y patentados. Gracias a la sinergia entre principios activos, vitaminas, minerales, extractos botánicos y probióticos, sus soluciones abordan eficazmente diversas áreas de la salud: hepática, articular, digestiva, cardiovascular y bienestar mental, entre otras. Esta línea reafirma el enfoque de Bioksan en una salud integral, preventiva y respaldada por evidencia científica.

Por otro lado, destacamos que la empresa compensa el 100% de sus emisiones de carbono —una hazaña avalada por Naciones Unidas bajo el sello Climate Neutral Now—, e impulsa estrategias tangibles de regeneración ambiental y economía circular que ya repercuten en varias partes del mundo.

BIOKSAN / BIOKSAN

Más allá del impacto en la salud

Bioksan no solo innova en sus productos, también lo hace en su modelo de gestión empresarial. Fundado sobre tres pilares —salud, planeta y personas— y respaldado por la certificación internacional B Corp, impulsa una cultura organizacional horizontal, participativa y orientada a la felicidad y la autogestión de sus colaboradores.

La compañía destina el 6% de sus beneficios anuales a proyectos sociales y solidarios, tanto en España como a nivel internacional, y esta visión le ha permitido obtener reconocimientos como el premio CEPYME a la eficiencia energética, el galardón SFS Internacional a empresa saludable y sostenible, así como diversas distinciones durante la Semana de la RSC.

Bioksan desarrolla soluciones seguras y eficaces además de apoyar expediciones médicas, escuelas y programas de educación para más de 15.000 familias en África y América Latina, además de impulsar la protección del planeta.

Bioksan también mide con rigor su huella de carbono —incluyendo los alcances 1, 2 y 3— e impulsa acciones para reducir su impacto en toda la cadena de valor: desde el uso de una flota de vehículos sostenibles y la aplicación de criterios ambientales en la selección de proveedores, hasta el ecodiseño de todos sus envases, que son reciclables y gestionados a través del sistema Ecoembes.

Más allá de compensar sus emisiones, la empresa desarrolla proyectos de regeneración ambiental y bienestar comunitario. Uno de los más destacados es Bioksanland, creado en alianza con la ONG World Project en la comunidad de Kikaya, Uganda, junto al Lago Victoria.

Por todo ello, el Premio Nutraforum 2025 a la mejor empresa en Nutracéutica representa no solo un reconocimiento a lo logrado, sino también un impulso para seguir ampliando su impacto, diversificando su catálogo e impulsando nuevas alianzas que fortalezcan su propósito.