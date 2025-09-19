Alcampo refuerza su compromiso con la lucha contra el desperdicio alimentario con un plan integral que actúa en toda la cadena de valor

En el marco de la Semana contra el Desperdicio Alimentario, Alcampo reaﬁrma su compromiso activo para combatir uno de los mayores retos globales: el desperdicio de alimentos.

Bajo el paraguas de su programa “Alcampo y tú, sin desperdicio”, reﬂejado en su sitio web www.alcampoytusindesperdicio.es, la compañía articula un plan integral que actúa en fases de prevención y reacción, involucrando a todos los equipos, partners y clientes. Todo ello con el objetivo de reducir de forma transversal el desperdicio en todas las fases de la cadena de suministro.

En el marco de la prevención, Alcampo pone el foco en el control y mejora de los procesos de aprovisionamiento, manipulación y conservación de productos frescos, aplicando buenas prácticas y protocolos especíﬁcos para conservar la calidad y frescura de los productos. Este compromiso incluye la formación de los equipos, con más del 70% de la plantilla formada en módulos especíﬁcos, así como iniciativas como el “Reto Desperdicio”, que reconoce a los equipos que más reducen su tasa de desperdicio.

Más de un centenar de tiendas Alcampo cuentan con tasas de desperdicio alimentario inferiores al 1%. Entre ellas, los supermercados de Alcampo situados en las calles Paseo de Yeserías, Tomás Borrás y Paseo de la Esperanza, todos ellos en la ciudad de Madrid que se sitúan a la cabeza al alcanzar los niveles más bajos, próximos al 0%.

En 2024, los equipos de varias tiendas de Alcampo lograron situarse entre los que alcanzaron las tasas más bajas de desperdicio, prácticamente cercanas al cero. Además, en total más de un centenar de centros -109 en concreto- consiguieron mantener su tasa de desperdicio alimentario por debajo del 1%, consolidando así una tendencia muy positiva en la compañía. Paralelamente, otras tiendas destacaron por haber alcanzado las mayores reducciones respecto al año anterior, lo que reﬂeja el compromiso conjunto de los equipos en esta materia.

Del mismo modo, desde 2012, Alcampo también impulsa la venta a granel para que sus clientes compren solo lo que necesitan. Actualmente ofrece más de 800 referencias -incluyendo café, cereales, tés, frutos secos, productos veganos y alimentos para animales- disponibles en todos sus hipermercados y algunos supermercados, junto a opciones de productos ecológicos y fruta y verdura congelada a granel en 13 de sus tiendas.

En medio de la prevención y reacción destaca Smartway, una herramienta basada en inteligencia artiﬁcial implantada en el 100% de las tiendas que ha conseguido salvar más de 4,4 millones de productos en el primer semestre del año.

Esta solución no solo permite identiﬁcar los productos próximos a caducar y proponer diversas acciones -como la reducción del precio entre un 10% y un 50% o las donaciones a organizaciones sociales del entorno-, sino que también actúa como una medida preventiva, al facilitar el ajuste de los pedidos y garantizar que se adquieran únicamente los productos justos y necesarios.

Siguiendo con las medidas reactivas, en el canal online, ha incorporado la funcionalidad ﬂash sales en su e-commerce, ofreciendo descuentos del 30% en productos próximos a su fecha de caducidad de forma automatizada y personalizada según los hábitos de compra del cliente.

También, a través de su alianza con Too Good To Go, la compañía pone a la disposición de sus clientes 379 puntos de recogida de packs en sus tiendas y, en el primer semestre del año ha salvado cerca de 160.000 packs.

Asimismo, el año pasado logró el hito de 1 millón de packs salvados desde el inicio de la colaboración, equivalentes a más de 1.000 toneladas de alimentos recuperados.

Otra iniciativa es Happy Box, cestas de frutas y verduras en perfecto estado pero fuera de los estándares estéticos que habitualmente se exigen para su comercialización. Actualmente existen dos formatos: de 5 kilos, disponible en hipermercados, por un precio de 2,99 € y de 2 kilos, disponible en supermercados, por 0,99 €. Durante el primer semestre de 2025, ha vendido 100.000 packs, evitando el desperdicio de 315 toneladas de frutas y verduras.

El plan se completa con medidas sociales y circulares. Todas las tiendas de Alcampo están conectadas a redes de donación de alimentos a través de acuerdos con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y entidades sociales locales. En los seis primeros meses de 2025, se donaron cerca de 540.000 productos, por valor de más de 1 millón de euros.

Y para dar una segunda vida a lo que ya no puede venderse, la compañía apuesta por la innovación circular: en Aranda del Duero, pan recuperado se transforma en cerveza artesanal de la mano de la cervecera Mica, y su subproducto vuelve a ser utilizado como ingrediente en el pan de los propios obradores de Alcampo.

Incluso en la cocina de sus bistrós, liderada por la chef ejecutiva Bárbara Buenache, el diseño de recetas incorpora criterios de aprovechamiento y sostenibilidad, evitando el desperdicio de alimentos en buen estado.