MarisGalicia celebra su 15 aniversario en Palma con gran éxito de asistencia

El mayor festival gastronómico de marisco gallego de España, que un año más ha llegado a Palma para deleitar a los amantes de la buena mesa, está siendo un éxito absoluto. “Estamos encantados a la vez que ilusionados”, explica emocionado Manuel Gómez, coordinador de MarisGalicia. “Estamos tremendamente agradecidos a la ciudad”.

Más 16.000 personas han visitado este evento desde su inauguración el pasado 5 de septiembre. Su gran carpa se encuentra instalada en Nou Llevant, junto al Diario de Mallorca.

“Es muy bonito que el público nos reciba de esta manera. Es una recompensa, la mayor diría yo, al trabajo de promoción que llevamos realizando desde hace muchos años de la cultura y la gastronomía de nuestra tierra”, asegura Gómez.

Bajo la gran carpa, instalada junto al Diario de Mallorca, cientos de personas ya han disfrutado de la mejor gastronomía gallega, con productos llegados directamente desde las rías: percebes, nécoras, langostinos, pulpo, empanadas, entre otros manjares, regados con vinos de denominación de origen.

El evento, que permanecerá abierto hasta el 28 de septiembre, contará con un completo programa que combina gastronomía, música en directo y actividades para toda la familia, convirtiéndose en una cita ineludible para vecinos y visitantes.

Con esta nueva edición, MarisGalicia reafirma su compromiso de acercar lo mejor de Galicia a todos los rincones de España, en un ambiente festivo y popular.

Bogavantes que saltan vivitos y coleando antes de llegar a la plancha, percebes del tamaño de un dedo pulgar, cigalitas que se deshacen en la boca, los mejores pulpos del Atlántico o jugosas patas de centollo que, con unas buenas tenazas y algo de habilidad, hacen que el público se derrita.

Todo ello regado con los ricos caldos gallegos y a unos precios muy populares para que nadie se quede en casa. Consejo para los visitantes, “lleva buen apetito, olvídate del reloj y disfruta de este festín culinario que tendrá como protagonistas a los mejores productos recién llegados de nuestras costas y algunas sorpresas más”, indica Manuel Gómez, Coordinador del evento.

El horario de MarisGalicia es de lunes a sábados de 13:00 a 16:30 h y de 20:00 a 23:00 h y los domingos de 13:00 a 16:30 horas.