Jóvenes mallorquines critican la nueva moda de llamar ‘Gormitis’ a algunos ligues

La nueva moda juvenil de llamar “Gormitis” a las personas con las que se ha mantenido algún tipo de relación íntima, incluso un simple beso, está generando polémica en Mallorca. El término hace referencia a los conocidos juguetes en miniatura de criaturas fantásticas de aspecto extravagante y musculoso y, según los jóvenes, se emplea principalmente para etiquetar a alguien poco agraciado, o a una mujer hercúlea. Otra interpretación apunta a que se utiliza como sinónimo de “coleccionable”, en el sentido de presumir de ligues como si de una colección de trofeos se tratase.

La reacción desde Mallorca

La controversia se encendió tras la difusión de un vídeo en el que un chico se burla de una persona con la que se había besado, justo después de que ella le pidiera discreción. Su respuesta, llamándola “Gormiti”, ha provocado un aluvión de comentarios en contra.

Una creadora de contenido de la isla publicó un vídeo en respuesta al caso, que ya acumula más de un centenar de apoyos en redes sociales. “Que alguien me explique en qué momento una persona con la que has compartido un momento íntimo se pone a criticarte. Si te has liado con esa persona es porque te gusta, digo yo. A lo mejor ahora la chica que se ha liado con este chico ve el vídeo y se queda fatal”, denunció.

Un debate sobre respeto y redes sociales

La tendencia ha abierto un debate sobre la falta de respeto y la cosificación en las relaciones juveniles. Para muchos, llamar “Gormiti” a alguien no es solo una broma, sino una forma de despreciar y ridiculizar a la otra persona, especialmente cuando se difunde en redes sociales. El fenómeno vuelve a poner sobre la mesa la influencia de los contenidos virales en el comportamiento de los jóvenes y la necesidad de educar en el respeto también en el ámbito digital.