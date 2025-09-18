“En Mallorca ya no puedes ir a la playa tranquila”: la denuncia de una joven mallorquina hace estallar las redes sociales

Una joven mallorquina ha compartido en redes sociales su enfado tras vivir una situación insólita mientras hacía vivac en una cala de la isla, un plan popular entre los locales en los meses de verano. Según relata, decidió dormir al raso en una playa vacía, pero a primera hora de la mañana fue despertada por un grupo de adolescentes que, pese a tener toda la cala a su disposición, se instalaron justo enfrente de ella, a apenas unos centímetros. “¿Por qué la gente no tiene respeto por nadie? En Mallorca ya no puedes ir a la playa tranquila, incluso si no hay gente”, relata en el vídeo, en el que muestra cómo la cala estaba prácticamente desierta, salvo por el grupo colocado inmediatamente delante suyo.

“Un verano más flipando con la gente”

La joven, visiblemente molesta, asegura que la despertaron las voces muy cerca de donde dormía: “Como veis, nada a la derecha ni a la izquierda, la gente super lejos, y estos, aquí delante”, relata con incredulidad. Su vídeo finaliza con una frase que resume su frustración: “Un verano más flipando con la gente”.

Las respuestas no se hicieron esperar y muchos usuarios compartieron su propia indignación. Algunos aseguran que han dejado de ir a la playa por este tipo de situaciones, otros reconocen que solo con ver el vídeo ya sienten rabia, y varios coinciden en que cada año la experiencia en la costa empeora. “Es nuestra tierra”, lamenta una usuaria, mientras otra apunta con ironía que “si la cortedad fuese niebla, Mallorca estaría cubierta por completo”.