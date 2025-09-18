“En Mallorca ya no puedes ir a la playa tranquila”: la denuncia de una joven mallorquina hace estallar las redes sociales
Una usuaria relata que fue despertada temprano mientras hacía vivac por un grupo de adolescentes que se instalaron a escasos centímetros de ella pese a tener toda la cala vacía
Una joven mallorquina ha compartido en redes sociales su enfado tras vivir una situación insólita mientras hacía vivac en una cala de la isla, un plan popular entre los locales en los meses de verano. Según relata, decidió dormir al raso en una playa vacía, pero a primera hora de la mañana fue despertada por un grupo de adolescentes que, pese a tener toda la cala a su disposición, se instalaron justo enfrente de ella, a apenas unos centímetros. “¿Por qué la gente no tiene respeto por nadie? En Mallorca ya no puedes ir a la playa tranquila, incluso si no hay gente”, relata en el vídeo, en el que muestra cómo la cala estaba prácticamente desierta, salvo por el grupo colocado inmediatamente delante suyo.
“Un verano más flipando con la gente”
La joven, visiblemente molesta, asegura que la despertaron las voces muy cerca de donde dormía: “Como veis, nada a la derecha ni a la izquierda, la gente super lejos, y estos, aquí delante”, relata con incredulidad. Su vídeo finaliza con una frase que resume su frustración: “Un verano más flipando con la gente”.
Las respuestas no se hicieron esperar y muchos usuarios compartieron su propia indignación. Algunos aseguran que han dejado de ir a la playa por este tipo de situaciones, otros reconocen que solo con ver el vídeo ya sienten rabia, y varios coinciden en que cada año la experiencia en la costa empeora. “Es nuestra tierra”, lamenta una usuaria, mientras otra apunta con ironía que “si la cortedad fuese niebla, Mallorca estaría cubierta por completo”.
- El hotel Vell Marí cierra en plena temporada tras meses de impagos, cortes de luz, polémicas y obras inacabadas
- Cambio de tiempo brusco en Mallorca: lluvias intensas y desplome térmico este fin de semana
- Absueltos de un delito contra el territorio por construir una caseta y una piscina en Pollença al haber prescrito los hechos
- Un centro de 17 millones de euros con comisaría, escoleta y biblioteca sustituirá al cine Metropolitan en Pere Garau
- Investigado el chófer del tráiler atascado en el centro de Son Servera al multiplicar por nueve la tasa máxima de alcoholemia
- Imputado un conductor temerario que bloqueó el paso a un autobús en la Vía de Cintura
- Un guardia civil mallorquín que perseguía etarras gana a Hacienda en los tribunales
- Entrega del bote millonario de 'Pasapalabra': Antena 3 modifica así el horario del esperado momento